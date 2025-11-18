+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

7/2 (2.2)
विराटनगर किंग्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

काठमान्डु गोर्खाज 2025

7/2(2.2)
vs

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
7/2 (2.2)
VS
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

शंकर पोखरेलको आरोप- सरकार विध्वंशको जगमा बनेको हो, चुनाव गराउने बाटोमा छैन

‘विध्वंसको जगमा खडा भएको सरकार चुनावको कुरा गर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘म बताउन चाहन्छु, अहिलेको सरकार के चुनाव गराउने बाटोमा अघि बढेको छ ? छैन ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ६ गते १३:५८

६ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार विध्वंशको जगमा बनेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउने बाटोमा नभएको पनि जिकिर गरे ।

‘विध्वंसको जगमा खडा भएको सरकार चुनावको कुरा गर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘म बताउन चाहन्छु, अहिलेको सरकार के चुनाव गराउने बाटोमा अघि बढेको छ ? छैन ।’

साथै, उनले प्रहरीको मनोबल बढाउन र सक्षम बनाउने कुरामा सरकार असफल भएको बताए ।

‘जबसम्म प्रहरीलाई सक्षम र सबल बनाइँदैन, तबसम्म मुलुकमा शान्ति सुरक्षा हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ,’ पोखरेलले भने ।

नेकपा एमाले शंकर पोखरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अहिलेको सरकारलाई चुनाव गराउने अधिकार छैन : ओली

अहिलेको सरकारलाई चुनाव गराउने अधिकार छैन : ओली
यस्तो देखियो काठमाडौंमा एमालेको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

यस्तो देखियो काठमाडौंमा एमालेको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
ओलीको प्रश्न- जेनजीलाई सघाएन भनेर बाराका एसपी तानिए, यो तमासा होइन ?

ओलीको प्रश्न- जेनजीलाई सघाएन भनेर बाराका एसपी तानिए, यो तमासा होइन ?
वर्तमान सरकारलाई अदालतले संवैधानिक ठहर्‍याउनै सक्दैन : ओली

वर्तमान सरकारलाई अदालतले संवैधानिक ठहर्‍याउनै सक्दैन : ओली
भृकुटीमण्डपको सभामा ओलीको सम्बोधन (लाइभ)

भृकुटीमण्डपको सभामा ओलीको सम्बोधन (लाइभ)
एमाले प्रदर्शन : र्‍यालीसहित भृकुटीमण्डपमा पुग्न थाले नेता कार्यकर्ता (तस्वीरहरू)

एमाले प्रदर्शन : र्‍यालीसहित भृकुटीमण्डपमा पुग्न थाले नेता कार्यकर्ता (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित