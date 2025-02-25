+
English edition
एनपीएल २०२५ :

पहिलो जितपछि लय गुमाउँदै काठमान्डु गोर्खाज

२०८२ मंसिर ६ गते २२:०६ २०८२ मंसिर ६ गते २२:०६

प्रतिक भट्ट

Shares

पहिलो खेल जितेको काठमान्डुले त्यसयता लगातार दुई खेलमा पराजय भोगेको छ । आफ्नो दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम विरुद्ध जितको नजिक पुगेर पनि हतासिएको काठमान्डु शनिबारको खेलमा भने कमजोर नै देखियो ।

प्रतिक भट्ट

Shares
पहिलो जितपछि लय गुमाउँदै काठमान्डु गोर्खाज

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणमा काठमान्डु गोर्खाजले पहिलो खेल जितेपछि लगातार दुई खेलमा पराजय भोगेको छ।
  • शनिबार विराटनगर किङ्सले काठमान्डु गोर्खाजलाई ५ विकेटले पराजित गरेको छ र मर्चेन्ट डे लाङले २ विकेट लिएर टप अर्डर दबाबमा राखेका थिए।
  • विराटनगरले लगातार दुई खेल जित्दै अंकतालिकामा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ र टप अर्डर ब्याटिङ र बलिङमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेको छ।

६ मंसिर, काठमाडौं । काठमाण्डु गोर्खाजले साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणको उद्घाटन खेलमा हराएपछि धेरैले सोचेका थिए- काठमान्डु गोर्खाजले यसपटक सन्तुलित टिम बनाएको छ र राम्रो प्रदर्शन पनि गर्छ भनेर ।

तर पहिलो खेल जितेको काठमान्डुले त्यसयता लगातार दुई खेलमा पराजय भोगेको छ । आफ्नो दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम विरुद्ध जितको नजिक पुगेर पनि हतासिएको काठमान्डु शनिबारको खेलमा भने कमजोर नै देखियो ।

काठमान्डु गोर्खाजलाई विराटनगर किङ्सले ५ विकेटले पराजित गर्यो । काठमान्डुले बलियो योगफल नै बनाउन सकेको थिएन । त्यसलाई विराटनगरका ब्याटरले पनि सिरियस रूपमा लिएनन् ‌।

अन्तत: मिडर ओभरमा केही स्लो खेलेपनि विराटनगरले‌ जित भने हात पार्यो । पहिलो खेलमा जनकपुरलाई हराएको काठमान्डुले त्यसयता भने लय गुमाएको देखिएको छ ।

काठमान्डुको कमजोर ब्याटिङ

ब्याटिङ अर्डरमा सन्तुलित देखिएपनि काठमान्डुको टप अर्डर आज चलेन । त्यसो त प्रशिक्षक मोन्टी देशाईले प्लेइङ ११ मा ३ परिवर्तन गरेका थिए ।

अघिल्लो खेल नखेलेका जेरार्ड एरासमस टोलीमा भित्रिए भने सन्नी पटेल बाहिरिए । त्यस्तै भीम सार्कीको स्थानमा प्रतिक श्रेष्ठले मौका पाउँदा मिलिन्द कुमारको स्थानमा रिकार्डो भास्कोन्सेलोसले खेले ।

यी तीनवटै परिवर्तन फलदायी भने रहेनन् । एरासमस १०, रिकार्डो ३ र प्रतिक २ रनमै आउट भए । काठमान्डुका ओपनर आकाश त्रिपाठी शून्यमै आउट भए भने रिकार्डो, प्रतिक र एरासमस पनि सस्तैमा पेभेलियन फर्किँदा ८.१ ओभरमा २९-४ को अवस्थामा पुगेको थियो ।

यसक्रममा विराटनगरका पेस बलर मर्चेन्ट डे लाङले ३ ओभरको सुरुवाती स्पेल गर्दै ५ रन मात्र दिएर २ विकेट लिएका थिए । उनले काठमान्डुको टप अर्डरलाई दबाबमा राखिदिए, जहाँबाट काठमान्डु उम्कन मुस्किल नै भयो । यही प्रदर्शनका लागि उनले ‘प्लेयर अफ‌ द म्याच’ पनि पाए ।

त्यसपछि बेन चार्ल्सवर्थ पनि ३२ रनमा आउट भए, सन्तोष यादव २४ बलमा २६ रन मात्र बनाएर आउट भए । आदिल आलमले भने फिनिसिङको भूमिका निभाउँदै २५ बलमा ४८ रन बनाएर १३४ रनको मध्यम योगफलसम्म पुर्याएका थिए ।

यद्यपि उक्त योगफल पर्याप्त भने भएन । विराटनगरका ओपनर जर्ज मन्सेले १६ बलमा ३६ रनको आक्रमक पारी खेलेर आउट भए, मार्टिन गप्टिललले १९ बलमा २६ रन बनाए। त्यसले चेज सहज बनाइसकेको थियो ।

काठमान्डुका बलरहरूले पावरप्लेमा दबाब बनाउन नसक्दा विराटनगरका ब्याटरले फाइदा उठाएका थिए । ब्याटिङपछि बलिङमा पनि कमजोर प्रदर्शन हुँदा काठमान्डुले खेलमा पकड जमाउन सकेन ।

खेलपछि कुरा गर्दै काठमान्डुका आदिल आलमले ब्याटिङ बलिङ दुवैमा पावरप्ले मिस भएको बताए । ‘हामीले सोचेको जस्तो भइरहेको छैन, पावरप्लेमा ब्याटिङमा राम्रो गर्न खोजेको, ल्याक भइरहेको छ, बलिङमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ’ आदिलले भने ।

यस्तै विराटनगरका प्रतिश जीसीले हाइ स्कोरिङ खेलको अपेक्षा गरेको भएपनि लक्ष्य धेरै नहुँदा चेज गर्न सजिलो‌ भएको बताए । ‘हाम्रा बलरहरूले राम्रो प्रदर्शन गरे, लक्ष्य पनि धेरै भएन, हामीलाई त सजिलो भयो’ प्रतिशले भने ।

विराटनगरको प्रभावशाली प्रदर्शन 

गत सिजन राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको विराटनगरले भने यसपटक लगातार २ खेल जित्दै प्रभावशाली सुरुवात गरेको छ ।

पहिलो खेलमा पोखरामाथि फराकिलो जित निकालेको विराटनगरले काठमान्डुलाई हराउँदै अंकतालिकामा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ ।

विराटनगरका लागि विशेषगरी टप अर्डरको ब्याटिङले म्याच विनिङ प्रदर्शन गरेका छन् भने बलिङमा मर्चेन्ट डे लाङ र कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

शनिबारको खेलमा पनि मर्चेन्ट डे लाङले २ विकेट लिएर काठमान्डुको टप अर्डरलाई दबाबमा राखे। ब्याटिङमा जर्ज मन्से र मार्टिन गप्टिलले आक्रमक इनिङ खेले । पहिलो खेलमा मन्से नचल्दा लोकेश बम र गप्टिलले गज्जबको प्रदर्शन गरेका थिए ।

आदिल आलम एनपीएल काठमान्डु गोर्खाज विराटनगर किंग्स
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
राष्ट्रिय समाचार

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
छुटाउनुभयो कि?

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
राष्ट्रिय समाचार

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

पहिलो जितपछि लय गुमाउँदै काठमान्डु गोर्खाज

पहिलो जितपछि लय गुमाउँदै काठमान्डु गोर्खाज

बलर मार्क वाटले एनपीएलमा हानेको कीर्तिमानी शतक

बलर मार्क वाटले एनपीएलमा हानेको कीर्तिमानी शतक

एनपीएलले गुल्जार कीर्तिपुर (तस्वीरहरू)

एनपीएलले गुल्जार कीर्तिपुर (तस्वीरहरू)

नेपाल व्यायाम मन्दिरका अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेतालाई डेढ लाखसम्मको पुरस्कार घोषणा

नेपाल व्यायाम मन्दिरका अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेतालाई डेढ लाखसम्मको पुरस्कार घोषणा

गरिमा रोड रेसमा राजन र सन्तोषी विजेता

गरिमा रोड रेसमा राजन र सन्तोषी विजेता

विराटनगरको लगातार दोस्रो जित, काठमान्डुको लगातार दोस्रो हार

विराटनगरको लगातार दोस्रो जित, काठमान्डुको लगातार दोस्रो हार

ट्रेन्डिङ

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै
कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने
काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने

काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ