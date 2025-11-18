+
करेला र लौकाको मूल्य घट्यो

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते ११:१५

  • स्थानीय बजारमा तिते करेला र लौकाको मूल्य घटेको छ।
  • कालीमाटी बजारमा तिते करेलाको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा २५ रुपैयाँले घटेर १४५ रुपैयाँ पुगेको छ।
  • लौकाको मूल्य पनि प्रतिकिलो थोकमा १५ रुपैयाँले घटेर ७५ रुपैयाँ कायम भएको छ।

७ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा तिते करेला र लौकाको मूल्य घटेको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार आइतबार कालीमाटी बजारमा तिते करेलाको भाउ प्रतिकिलो थोकमा औसत २५ रुपैयाँ घटेको छ ।

हिजो शनिबार तिते करेला प्रतिकिलो थोकमा १ सय ७० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज तिते करेलाको मूल्य प्रतिकिलो  १ सय ४५ रुपैयाँ कायम छ ।

यस्तै आज लौकाको मूल्य पनि थोकमा किलोको औसत १५ रुपैयाँ घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । आज लौका प्रतिकिलो थोकमा ७५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । हिजो शनिबार भने लौका प्रतिकिलो थोकमा ९० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

करेला लौका
प्रतिक्रिया

