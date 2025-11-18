चार महिनामा १ अर्ब २९ करोडको जिरा र धनियाँ आयात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नेपालले १ अर्ब २९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको ४६ लाख ८ हजार ९ सय ७४ किलो जिरा र धनियाँ आयात गरेको छ।
- चार महिनामा २५ लाख ३६ हजार ४ सय ५९ किलो जिरा र २० लाख ७२ हजार ५ सय १५ किलो धनियाँ आयात भएको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
- जिरा र धनियाँ भारत, बुल्गेरिया, युक्रेन, थायल्यान्ड, टर्की लगायत देशबाट आयात भएको छ।
७ मंसिर काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सवा १ अर्ब रुपैयाँ बढीको सुकेको जिरा र धनियाँ आयात भएको छ ।
भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारको साउन–कात्तिकसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १ अर्ब २९ करोड ९३ लाख रुपैयाँको ४६ लाख ८ हजार ९ सय ७४ किलो जिरा र धनियाँ आयात भएको हो ।
चार महिना अवधिमा १ अर्ब ९९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको २५ लाख ३६ हजार ४ सय ५९ किलो जिरा आयात भएको छ । यस्तै २८ करोड ९३ लाख ५८ हजार रुपैयाँको २० लाख ७२ हजार ५ सय १५ किलो धनियाँ आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
जिरा, धनियाँ भारत, बुल्गेरिया, युक्रेन, थायल्यान्ड, टर्की लगायत देशबाट आयात भएको तथयांकमा उल्लेख छ ।
सामान्यतया तरकारीमा स्वाद बढाउन मसलाका रूपमा जिरा, धनियाँ दैनिक प्रयोग हुँदै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4