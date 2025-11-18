+
सरुवा पीडित शिक्षकले गरे आन्दोलन घोषणा

'निर्देशिका तुरुन्तै खारेज वा परिमार्जन नभए हाम्रो अन्तिम लडाइँ मंसिर महिनाको दोस्रो हप्तादेखि काठमान्डौ केन्द्रित रहेर आमरण अनसन लगाएत सडक आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छौँ,' समितिका अध्यक्ष नेत्रलाल भट्टराईले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते १६:४४

८ मंसिर, काठमाडौं । सरुवा पीडित शिक्षकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

पीडित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले २०८१ मा बनेको सरुवा निर्देशिका खारेजीको माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

‘निर्देशिका तुरुन्तै खारेज वा परिमार्जन नभए हाम्रो अन्तिम लडाइँ मंसिर महिनाको दोस्रो हप्तादेखि काठमान्डौ केन्द्रित रहेर आमरण अनसन लगाएत सडक आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छौँ,’ समितिका अध्यक्ष नेत्रलाल भट्टराईले भने ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा निर्देशिका जारी भएको थियो । उक्त निर्देशिकाको शिक्षकहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

पीडित शिक्षकहरूले निर्देशिका खारेजीको माग राखेर अदालतसमेत गएका छन् । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले निर्देशिका संशोधन गर्न खोजेका थिए ।

तर अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । तर पीडित शिक्षकहरू संशोधन गर्न मुद्दाले असर नगर्ने बताउँछन् ।

‘निर्देशिम खारेज वासंशोधन गर्न उक्त मुद्दाले कुनै रोकावट गर्दैन । हामीले हाम्रो माग सम्बोधन हुने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म कुनै मुद्दा फिर्ता लिदैनौं,’ उनले भने ।

ज्येष्ठताको आधारमा सरुवा गर्दा नयाँ शिक्षकहरू मारमा परेको पीडित शिक्षिकहरूको गुनासो छ । यो निर्देशिकाल ४० हजार बढी शिक्षक सरुवा हुन नसेको दाबी संघर्ष समितिको छ ।

शिक्षक
