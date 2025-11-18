+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

73/4 (11.6)
कर्णाली याक्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

73/4(11.6)
vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
73/4 (11.6)
VS
कर्णाली याक्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

राष्ट्रपति भेट्न पुगे कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते १५:३६

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आएका नेताहरू राष्ट्रपति भेट्न शितल निवास पुगेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिका सभापति अमरसिंह पुनको नेतृत्वमा उनीहरू राष्ट्रपति भेट्न शीतलनिवास पुगेका हुन् ।

राष्ट्रपतिको सचिवालयले कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिका पादाधिकारी र अन्य नेताहरू भेटघाटका लागि शीतलनिवास पुगेका जनाएको छ ।

‘विशेष कि नियमित भन्नेबारे थाहा भएन । तर, लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिमा रहेका कांग्रेसका नेताहरूले भेट्न खोज्नुभएको थियो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘आज उहाँहरूसँगै लुम्बिनीका केही नेताहरू आउनुभएको छ ।’

विशेष महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शेखर–गगन बैठक : ‘केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उत्तम’

शेखर–गगन बैठक : ‘केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उत्तम’
कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भेटे प्रधानमन्त्री कार्की

कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भेटे प्रधानमन्त्री कार्की
विशेष महाधिवेशन त हुन्छ, हुन्छ : फरमुल्लाह मन्सुर (अन्तर्वार्ता)

विशेष महाधिवेशन त हुन्छ, हुन्छ : फरमुल्लाह मन्सुर (अन्तर्वार्ता)
नियमित हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने सिन्धुलीका ८ पालिका सभापतिहरूको माग

नियमित हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने सिन्धुलीका ८ पालिका सभापतिहरूको माग
देउवालाई विश्वप्रकाशले भने- विशेष महाधिवेशनको माग बेवास्ता गरिए राजीनामा दिन्छु

देउवालाई विश्वप्रकाशले भने- विशेष महाधिवेशनको माग बेवास्ता गरिए राजीनामा दिन्छु
कांग्रेस संस्थापनको रणनीति : सहमति भए- चुनावपछि महाधिवेशन, नभए- भोटिङ

कांग्रेस संस्थापनको रणनीति : सहमति भए- चुनावपछि महाधिवेशन, नभए- भोटिङ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित