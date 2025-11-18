१८ हजारमा किनेका थिए धर्मेन्द्रले पहिलो कार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
धर्मेन्द्रको ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। केही समयदेखि उनी अस्वस्थ थिए । उनले बलिउड सिनेमामा अमीट छाप छोडेका छन् । धर्मेन्द्रका फिल्महरूका साथै उनका कार कलेक्सनको पनि धेरै चर्चा हुने गर्थ्यो। आउनुहोस्, तपाईंलाई बताउँछौं कि धर्मेन्द्रलाई कुन कुन शानदार गाडीहरूको सौख थियो ।
धेरै वर्षसम्म फिल्महरूमा काम गर्ने धर्मेन्द्रलाई भिन्टेज र लग्जरी गाडीहरूको पनि सौख थियो । धर्मेन्द्रका फिल्महरूका साथै उनका कार कलेक्सनको पनि धेरै चर्चा हुने गर्थ्यो।
१. फिएट ११००
फिएट ११०० धर्मेन्द्रका लागि सबैभन्दा विशेष कारहरू मध्ये एक हो । यो धर्मेन्द्रको पहिलो कार थियो । यसलाई उनले आफ्नो करियरको सुरुवातमा किनेका थिए।
धर्मेन्द्रले यो कार १९६० को दशकमा १८ हजार रुपैयाँमा किनेका थिए, जतिबेला उनी भारतीय सिनेमामा आफ्नो पहिचान बनाइरहेका थिए । आफ्नो संघर्षका दिनमा किनेको यो कारलाई धर्मेन्द्रले सम्हालेर राखेका छन् । यो कार उनीलाई धेरै मनपर्थ्यो । उनले बेलाबेलामा सोसल मिडियामा यसको भिडियो पनि सेयर गरिरहेका हुन्थे ।
२. मर्सिडिज बेन्ज एसएल ५००
धर्मेन्द्रको ग्यारेजमा पार्क भएका गाडीहरू मध्ये एक हो- मर्सिडिज बेन्ज एसएल ५००। यो एक शानदार लग्जरी सेडान कार हो । यसको कम्फर्ट र एडभान्स फिचरहरूका लागि यो प्रसिद्ध छ । यो जर्मन ब्रान्डको एक आइकनिक रोडस्टर कार हो । धर्मेन्द्र मात्र होइन, बलिउका अर्का दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई पनि यो कार धेरै मन पर्छ ।
३. रेन्ज रोभर इभोक
धर्मेन्द्रलाई सबैभन्दा बढी मन पर्ने गाडीहरू मध्ये एक थियो ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभर इभोक। यो एक लग्जरी एसयूभी हो । यो धर्मेन्द्रका ठूला छोरा सनी देओलले आफ्ना बाबुलाई उपहारस्वरुप यो कार दिएका थिए । यो कार ल्यान्ड रोभरको लाइनअपमा सबैभन्दा बढी बिक्ने एंट्री-लेभल एसयूभी मध्ये एक हो । भारतमा पनि धेरै लोकप्रिय छ। धर्मेन्द्रको संकलनमा रहेको यो सबैभन्दा आधुनिक र स्टाइलिश कारहरू मध्ये एक हो।
