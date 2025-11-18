+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
कर्णाली याक्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
0/0
VS
कर्णाली याक्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

१८ हजारमा किनेका थिए धर्मेन्द्रले पहिलो कार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते १६:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धर्मेन्द्रले बलिउड सिनेमामा अमिट छाप छोडेका छन् र उनको कार कलेक्सन पनि चर्चित थियो।
  • धर्मेन्द्रले पहिलो कार १९६० को दशकमा १८ हजारमा किनेका थिए ।

धर्मेन्द्रको ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। केही समयदेखि उनी अस्वस्थ थिए । उनले बलिउड सिनेमामा अमीट छाप छोडेका छन् । धर्मेन्द्रका फिल्महरूका साथै उनका कार कलेक्सनको पनि धेरै चर्चा हुने गर्थ्यो। आउनुहोस्, तपाईंलाई बताउँछौं कि धर्मेन्द्रलाई कुन कुन शानदार गाडीहरूको सौख थियो ।

धेरै वर्षसम्म फिल्महरूमा काम गर्ने धर्मेन्द्रलाई भिन्टेज र लग्जरी गाडीहरूको पनि सौख थियो । धर्मेन्द्रका फिल्महरूका साथै उनका कार कलेक्सनको पनि धेरै चर्चा हुने गर्थ्यो।

१. फिएट ११००

फिएट ११०० धर्मेन्द्रका लागि सबैभन्दा विशेष कारहरू मध्ये एक हो । यो धर्मेन्द्रको पहिलो कार थियो । यसलाई उनले आफ्नो करियरको सुरुवातमा किनेका थिए।
धर्मेन्द्रले यो कार १९६० को दशकमा १८ हजार रुपैयाँमा किनेका थिए, जतिबेला उनी भारतीय सिनेमामा आफ्नो पहिचान बनाइरहेका थिए । आफ्नो संघर्षका दिनमा किनेको यो कारलाई धर्मेन्द्रले सम्हालेर राखेका छन् । यो कार उनीलाई धेरै मनपर्थ्यो । उनले बेलाबेलामा सोसल मिडियामा यसको भिडियो पनि सेयर गरिरहेका हुन्थे ।

२. मर्सिडिज बेन्ज एसएल ५००

धर्मेन्द्रको ग्यारेजमा पार्क भएका गाडीहरू मध्ये एक हो- मर्सिडिज बेन्ज एसएल ५००। यो एक शानदार लग्जरी सेडान कार हो । यसको कम्फर्ट र एडभान्स फिचरहरूका लागि यो प्रसिद्ध छ । यो जर्मन ब्रान्डको एक आइकनिक रोडस्टर कार हो । धर्मेन्द्र मात्र होइन, बलिउका अर्का दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई पनि यो कार धेरै मन पर्छ ।

३. रेन्ज रोभर इभोक

धर्मेन्द्रलाई सबैभन्दा बढी मन पर्ने गाडीहरू मध्ये एक थियो ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभर इभोक। यो एक लग्जरी एसयूभी हो । यो धर्मेन्द्रका ठूला छोरा सनी देओलले आफ्ना बाबुलाई उपहारस्वरुप यो कार दिएका थिए । यो कार ल्यान्ड रोभरको लाइनअपमा सबैभन्दा बढी बिक्ने एंट्री-लेभल एसयूभी मध्ये एक हो । भारतमा पनि धेरै लोकप्रिय छ। धर्मेन्द्रको संकलनमा रहेको यो सबैभन्दा आधुनिक र स्टाइलिश कारहरू मध्ये एक हो।

धर्मेन्द्र कार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चितवनमा थपिए २२ हजार मतदाता

चितवनमा थपिए २२ हजार मतदाता
कर्णाली याक्सले टस जितेर रोज्यो फिल्डिङ, सुदूरपश्चिमले ब्याटिङ गर्ने

कर्णाली याक्सले टस जितेर रोज्यो फिल्डिङ, सुदूरपश्चिमले ब्याटिङ गर्ने
सिमरामा खानेपानी चुनाव : रास्वपाका क्षेत्रीय सभापति प्यानल सहित निर्वाचित

सिमरामा खानेपानी चुनाव : रास्वपाका क्षेत्रीय सभापति प्यानल सहित निर्वाचित
हेटौंडाको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा

हेटौंडाको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा
धर्मेन्द्रको निधनले भारतीय सिनेमामा एक युगको अन्त्य : मोदी

धर्मेन्द्रको निधनले भारतीय सिनेमामा एक युगको अन्त्य : मोदी
राष्ट्रपति भेट्न पुगे कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता

राष्ट्रपति भेट्न पुगे कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित