+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

139/9 (20)
कर्णाली याक्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

94/10(19.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Sudurpaschim royals won by 45 runs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

139/9(20)
vs

कर्णाली याक्स 2025

94/10(19.2)
WC Series
Won सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
139/9 (20)
VS
Sudurpaschim royals won by 45 runs
कर्णाली याक्स 2025
94/10 (19.2)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारबीच सघन छलफल

सहकारी समस्याका कारण अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएपछि सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सम्बद्ध पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते १९:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पीडित तथा सरोकारवालासँग समानान्तर छलफल जारी राखेको छ।
  • सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप रकम सुरक्षाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
  • सरकारले सहकारी ठगी गर्ने जोसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक परे कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पीडित तथा सरोकारवालासँग समानान्तर छलफल जारी राखेको छ ।

सहकारी समस्याका कारण अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएपछि सरकारले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सम्बद्ध पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी ठगलाई जेल बाहिर निकाल्ने भूमिका खेलेको भन्दै सहकार पीडितले शुक्रबारदेखि आन्दोलन सुरु गरे । सोही आन्दोलनमा पीडितले समितिको कार्यालय घेराउ तथा गेट तोडफोड गरेका थिए ।

पीडितको आन्दोलन जारी रहेपछि सरकारले आइतबार सार्वजनिक रूपमा पीडितलाई छलफलका लागि आह्वान गरेको थियो ।

सरकारको सोही आह्वान आधार बनाइ पीडितको एक समूह भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छलफल जारी राखेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

सरकारसँग छलफल भइरहेको र सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्षले भने, ‘छलफल जारी छ, सहमति भएको छैन ।’

अभियानलाई सरकारले आन्दोलनभन्दा पनि छलफलमा आएर समाधान खोज्न भन्दै बोलाएको थियो । अभियानसँग मन्त्रालयले पटक–पटक छलफल गरी समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसका लागि सरकारले पछिल्लो समय सहकारी पीडितका लागि सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश समेत ल्याउने काममा अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप रकम सुरक्षाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको, सहकारीको ऋण असुली मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरी कार्यसञ्चालनमा ल्याइएको, सहकारी पीडित बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहकारी सम्बद्ध सम्पत्ति लिलाम गर्दा सहकारी बचतकर्ताले समेत बचत फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको कार्य थप प्रभावकारी बनाइ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम कारबाही पारदर्शी बनाउन आवश्यक पहल गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

बचतकर्ताको गुनासो व्यवस्थापन गर्न छुट्टै सहायता कक्ष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए । ‘सहकारी पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता तथा सहकारी ठगी गर्ने जोसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक परे कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालय सकारात्मक छ,’ उनले भने ।

छलफल समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति सहकारी क्षेत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘फिस फेस्टिभल’को पूर्वसन्ध्यामा बंगलादेश दूतावासमा माछा प्रदर्शनी

‘फिस फेस्टिभल’को पूर्वसन्ध्यामा बंगलादेश दूतावासमा माछा प्रदर्शनी
धर्मेन्द्र : बलिउडको अग्लो नाम, हिन्दी फिल्ममा एक युगको अन्त्य

धर्मेन्द्र : बलिउडको अग्लो नाम, हिन्दी फिल्ममा एक युगको अन्त्य
दीपेन्द्रको ४ विकेटमा सुदूरपश्चिमको लगातार तेस्रो जित, कर्णाली ९४ रनमा अलआउट

दीपेन्द्रको ४ विकेटमा सुदूरपश्चिमको लगातार तेस्रो जित, कर्णाली ९४ रनमा अलआउट
श्रम मन्त्रालय : छैनन् मन्त्री, फुर्सदमा कर्मचारी

श्रम मन्त्रालय : छैनन् मन्त्री, फुर्सदमा कर्मचारी
रसुवागढी नाकास्थित ‘बेलीब्रिज’ निर्माणमा चिनियाँ पक्षको प्राथमिकता

रसुवागढी नाकास्थित ‘बेलीब्रिज’ निर्माणमा चिनियाँ पक्षको प्राथमिकता
शिक्षकको माग सरुवा निर्देशिका खारेजी, मन्त्री माग्छन् मुद्दा फिर्ता

शिक्षकको माग सरुवा निर्देशिका खारेजी, मन्त्री माग्छन् मुद्दा फिर्ता

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित