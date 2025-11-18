+
जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका मध्ये ८३ थान हतियार काठमाडौंबाट बरामद

लुटिएका मध्ये विभिन्न प्रकृतिका ८३ थान हतियार काठमाडौंबा फिर्ता ल्याएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताएका छन् । यी हतियारहरु विभिन्न मितिमा बरामद गरिएको एसपी भट्टराईले बताएका छन्।

२०८२ मंसिर ९ गते १२:१९

  • जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटिएका ८३ थान विभिन्न प्रकृतिका हतियार काठमाडौंबाट बरामद भएका छन्।
  • जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले ३१ थान हतियार प्रहरीले र ५२ थान विभिन्न व्यक्तिले बुझाएको बताए।
  • बरामद हतियारमा ३०३ राइफल, चाइनिज पेस्तोल, एसएलआर राइफर, इन्सास, ग्यास गन, रिभल्वर लगायतका थुप्रै प्रकारका हतियार छन्।

९ मंसिर, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हतियार मध्ये ८३ हतियार काठमाडौंबाट बरामद भएका छन् ।

लुटिएका मध्ये विभिन्न प्रकृतिका ८३ थान हतियार काठमाडौंबा फिर्ता ल्याएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताएका छन् । यी हतियारहरु विभिन्न मितिमा बरामद गरिएको एसपी भट्टराईले बताएका छन् ।

जसमा प्रहरीले ३१ थान हतियार बरामद गरेको थियो भने ५२ थान हतियार प्रहरीमा विभिन्न व्यक्तिहरुले ल्याएर बुझाएका थिए ।

बरामद भएका हतियारमा ३०३ राइफल १ थान, ५४ लेखिएको चाइनिजि पेस्तोल ११ थान, ७७ लेखिएको चाइनिज पेस्तोल १ थान, ९८ एमएम पेस्ताल ११ थान, एसएलआर राइफर २ थान, इन्सास ३ थान, ग्यास गन ४ थान, पेस्तोल १ थान, ब्रेटा पेस्तोल १ थान, म्याग्नम १ थान, रिभल्वर ३ थान, लेजर गन १० थान, सर्टगन २ थान र हर्नेट १ थान गरी ५२ थान दाखिला हुन आएको प्रहरीले बताएको छ।

जेनजी आन्दोलन हतियार
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित