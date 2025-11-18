एमाले दोलखाका पूर्वसचिव दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी प्रवेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमाले दोलखाका पूर्वसचिव भरतप्रसाद दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्।
- नेकपाका संयोजक प्रचण्ड र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले दुलाललाई पार्टी प्रवेश गराएका छन्।
- दुलालले एमालेभित्र सम्भव नदेखिएकाले कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत गर्न नेकपामा आएको बताए।
- नेकपाले दुलाललाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको छ।
९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमाले दोलखाका पूर्वसचिव तथा शैलुङ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष भरतप्रसाद दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन् ।
दुलाललाई मंगलबार नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले पार्टी प्रवेश गराए ।
पार्टी प्रवेशपछि दुलालले वर्तमान वस्तुगत परिस्थिति र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत रूपले अघि बढाउन एमालेभित्र सम्भव नदेखिएकाले आफू नेकपामा आएको बताएका छन् ।
सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु आजको आवश्यकता भएकोले आफू नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित भएको उनको भनाइ छ ।
पार्टी प्रवेशसँगै दुलाललाई नेकपाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको छ ।
मनोनयनपत्रमा एमालेमा दीर्घकालीन सक्रियता र नेतृत्वका आधारमा दुलाललाई केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4