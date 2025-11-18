+
+
एमाले दोलखाका पूर्वसचिव दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी प्रवेश

२०८२ मंसिर ९ गते १३:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले दोलखाका पूर्वसचिव भरतप्रसाद दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्।
  • नेकपाका संयोजक प्रचण्ड र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले दुलाललाई पार्टी प्रवेश गराएका छन्।
  • दुलालले एमालेभित्र सम्भव नदेखिएकाले कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत गर्न नेकपामा आएको बताए।
  • नेकपाले दुलाललाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको छ।

९ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमाले दोलखाका पूर्वसचिव तथा शैलुङ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष भरतप्रसाद दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरेका छन् ।

दुलाललाई मंगलबार नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले पार्टी प्रवेश गराए ।

पार्टी प्रवेशपछि दुलालले वर्तमान वस्तुगत परिस्थिति र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत रूपले अघि बढाउन एमालेभित्र सम्भव नदेखिएकाले आफू नेकपामा आएको बताएका छन् ।

सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु आजको आवश्यकता भएकोले आफू नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित भएको उनको भनाइ छ ।

पार्टी प्रवेशसँगै दुलाललाई नेकपाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको छ ।

मनोनयनपत्रमा एमालेमा दीर्घकालीन सक्रियता र नेतृत्वका आधारमा दुलाललाई केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ ।

सम्बन्धित खबर

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
नेकपामा आबद्ध हुन भीम रावल सकारात्मक, अशोक राईलाई पनि समेट्ने तयारी

नेकपामा आबद्ध हुन भीम रावल सकारात्मक, अशोक राईलाई पनि समेट्ने तयारी
निर्वाचन आयोग पुगेका विप्लवले भने- अहिले निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन

निर्वाचन आयोग पुगेका विप्लवले भने- अहिले निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छैन
निरंकुश बन्दै गएको सत्तालाई जेन–जीले खरानी बनाइदियो: विप्लव

निरंकुश बन्दै गएको सत्तालाई जेन–जीले खरानी बनाइदियो: विप्लव
विप्लव नेतृत्वको पार्टीले दियो दल दर्ताको निवेदन

विप्लव नेतृत्वको पार्टीले दियो दल दर्ताको निवेदन
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कात्तिक २० गते काठमाडौंमा सभा गर्ने

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कात्तिक २० गते काठमाडौंमा सभा गर्ने

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

