+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

58/2 (10.2)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

काठमान्डु गोर्खाज 2025

58/2(10.2)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
58/2 (10.2)
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेमा सभामुख विश्वस्त

‘न्यायालयमा गएको छ, हामी आशावादी छौँ, न्याय ठीक ढंगबाट हुँदाखेरि संसद् पुनर्स्थापना भएर जान्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ९ गते १५:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
  • घिमिरेले कोशी प्रदेशसभा भवन निरीक्षण गर्दै पुनर्निर्माण भइरहेको भवनको अवलोकन गरेका छन्।

९ मंसिर, विराटनगर । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार कोशी प्रदेशसभाको भवन र बन्दै गरेको भवन निरीक्षण गर्न पुगेका विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘न्यायालयमा गएको छ, हामी आशावादी छौँ, न्याय ठीक ढंगबाट हुँदाखेरि संसद् पुनर्स्थापना भएर जान्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

प्रतिनिधिसभा जसरी विघटन भएको छ त्यसरी विघटन हुन सक्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘हाम्रो संविधानले यसरी विघटन गर्न दिँदैन,’ उनी थप्छन्, ‘संविधान सम्मत संसद् भंग गर्ने ठाउँ छैन र संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने पनि ठाउँ छैन ।’

जेनजी आन्दोलनपछि २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्को निर्वाचनको मिति तय गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको छ ।

सभामुख घिमिरे भने अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै संविधानसम्मत नरहेको बुझाइमा छन् । यही बुझाइका साथ सभामुख घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा समेत लिखित जवाफ पठाएका छन् । जसमा अन्तरिम सरकार गठनका सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समेत भूमिकामा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

‘राष्ट्रपतिले गरेको यो (अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन) निर्णयलाई कुनै पनि सन्दर्भमा कानुनी वैधता प्रदान गर्न मिल्दैन,’ सभामुख घिमिरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र संविधान पालनको दायित्वलाई अनदेखा गरी राजनीतिक दृष्टिकोणले संविधानको अपव्याख्या गरी संवैधानिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्नु कानुनी दृष्टिले असंगत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक राज्यको मूलभूत संरचनाको पनि हनन हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ : ‘राष्ट्रपतिको काम  र प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक’

आफूले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको लिखित जवाफकै वरिपरी रहेर सभामुख घिमिरेले मंगलबार कोशी प्रदेश पुगेर अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशसभा भवन जलेको थियो ।

प्रदेशसभा भवन देवकोटा चोक र अस्पताल चोकको बीचमा छ । भवन संरचना जलेर पुन प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि प्रदेशसभा भवन र सचिवालय कटहरी गाउँपालिका १ मा रहेको तरकारी बजारमा सरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामा सभामुखले उठाए प्रश्न

सभामुख घिमिरले बन्दै गरेको प्रदेशसभा र सचिवालयको पनि निरीक्षण गरेका छन् । उनलाई कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट र प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काले बन्दै गरेको र जलेको भवन निरीक्षण गराएका हुन् ।

प्रदेशसभा निरीक्षणपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा संसद पुनर्स्थापना हुने बताएका हुन् ।

देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सभामुख
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामा सभामुखले उठाए प्रश्न

प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामा सभामुखले उठाए प्रश्न
सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ : ‘राष्ट्रपतिको काम  र प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक’

सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ : ‘राष्ट्रपतिको काम  र प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक’
संघीय संसद् भवनको काम समयमै सक्न सभामुख घिमिरेको निर्देशन

संघीय संसद् भवनको काम समयमै सक्न सभामुख घिमिरेको निर्देशन
सरकार र दलबीच सहकार्य आवश्यक छ : सभामुख घिमिरे

सरकार र दलबीच सहकार्य आवश्यक छ : सभामुख घिमिरे
सभामुख प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लैजान हच्किए

सभामुख प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लैजान हच्किए
सभामुख संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् ?

सभामुख संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित