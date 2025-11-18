+
लगातार चौथो दिन बढ्यो सेयर बजार, चार दिनमा १०५ अंकको वृद्धि

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १० गते १५:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेप्से परिसूचक बुधबार ९.६१ अंकले बढेर २६६५ अंकमा पुगेको छ, जुन लगातार चार दिनको बढोत्तरी हो।
  • आज सेयर बजारमा १४२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १०४ को घटेको छ र ११ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ।
  • आजको कारोबार रकम ६ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो दिनको ५ अर्ब ८२ करोडभन्दा बढी हो।

१० मंसिर, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा कारोबारसँगै परिसूचक नेप्से पनि बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज नेप्से परिसूचक ९.६१ अंक बढेको छ ।

योसहित लगातार चार दिन बजार बढेको छ । विगत चार दिनमा सेयर बजार कुल १०५ अंक बढेको छ । गत बिहीबार २५६० अंकमा रहेको नेप्से आज २६६५ अंकमा पुगेको छ । आज कारोबार रकम पनि बढेको छ । अघिल्लो दिन ५ अर्ब ८२ करोडको कारोबार भएकोमा आज ६ अर्ब ६९ करोडको भयो ।

पछिल्लो समय बजारसँग सम्बन्धित धेरै नीतिगत विषयमा सहजता गरिएको छ । जसले लगानीकर्तामा मनोबल केही बढेको छ ।

१४२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १०४ को घट्यो भने ११ को स्थिर रह्यो । बैंकिङ ०.६६, विकास बैंक ०.१२, होटल तथा पर्यटन ०.९९, हाइड्रोपावर ०.२८, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.७४, माइक्रोफाइनान्स ०.७१, अन्य ०.४५ र व्यापार ०.६८ प्रतिशत बढे ।

फाइनान्स ०.१६, लगानी ०.१७, जीवन बीमा ०.३२ तथा निर्जीवन बीमा ०.३३ प्रतिशत घटे । चार कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो । १० प्रतिशत बढेका कम्पनीमा सागर डिस्टिलरी, झापा इनर्जी, स्वस्तिक लघुवित्त र श्रीनगर एग्रिटेक छन् । त्यस्तै रिभर फल्स पावरको ९.६१, माहुली लघुवित्तको ९.१८, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्सको ८.९५ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

बोटलर्स नेपाल बालाजुको मूल्य सबैभन्दा धेरै ३.९४ प्रतिशत घट्यो । त्यस्तै उन्नति सहकार्य लघुवित्तको ३.८१, शुभम् पावरको ३.६५ तथा बन्दीपुर केबुलकारको ३.६५ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

धेरै कारोबार भएका पाँच कम्पनीमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिवम् सिमेन्ट, हिमालयन डिस्टिलरी, बन्दीपुर केबुलकार र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स छन् ।

सेयर बजार
