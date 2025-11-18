+
घट्यो सेयर बजार, ७ अर्ब बढीको कारोबार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते १५:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आइतबार नेप्से परिसूचक २६अंकले घटेर २६४९ अंकमा झरेको छ।
  • नेप्से घट्दा पनि कारोबार रकम ७ अर्ब ८ करोड पुगेको छ।
  • चार कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने जोशी हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ७.२९ प्रतिशतले घटेको छ।

१४ मंसिर, काठमाडौं । गत साताका पाँचै दिन बढेको सेयर बजार यो साताको पहिलो दिन आइतबार घटेको छ ।

अघिल्लो दिनको तुलनामा बजारको परिसूचक नेप्से २६.५१ अंक (०.९९ प्रतिशत) घटेको हो । सो घटाइसँगै नेप्से २६४९ अंकमा झरेको छ । कारोबार सुरु भएपछि बढेको बजार १२ : ४४ बजे २६९१ अंक पुगेको थियो । त्यसपछि बिक्री पक्ष हाबी रह्यो र अन्तिम समयसम्म नेप्से ओरालो रह्यो ।

बजार घट्दा पनि कारोबार रकम बढेको छ । अघिल्लो दिन ६ अर्ब ६६ करोडको कारोबार भएकोमा आज ७ अर्ब ८ करोडको भयो ।

४५ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २११ को घट्यो भने ३ को स्थिर रह्यो । अधिकांश समूहका सूचक घटेका छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन ०.७३ प्रतिशत बढ्यो ।

बैंकिङ १.०८, विकास बैंक १.०९, फाइनान्स ०.८३, होटल तथा पर्यटन ०.२९, हाइड्रोपावर १.३१, लगानी १.४८, जीवन बीमा १.२० प्रतिशत घटे । त्यस्तै माइक्रोफाइनान्स १.३०, निर्जीवन बीमा ०.६९, अन्य १.०४ र व्यापार ०.५१ प्रतिशत घटे ।

चार कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो । १० प्रतिशत बढेका कम्पनीमा सागर डिस्टिलरी, स्वस्तिक लघुवित्त, झापा इनर्जी र श्रीनगर एग्रिटेक छन् ।

जोशी हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ७.२९ प्रतिशत घट्यो । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको ५.५९, स्वेतगंगा हाइड्रोपावरको ५.०७ तथा हिमालयन हाइड्रोपावरको ४.९४ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, जोशी हाइड्रोपावर, ग्रिन भेन्चर्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स छन् ।

सेयर बजार
