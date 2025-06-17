आजदेखि १ सय दरका नयाँ नोट चलनचल्तीमा

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा आज (बिहीबार) देखि १ सय दरका नयाँ नोट चलनचल्तीमा आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साविककै आकार र रंगमा एक सय दरको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले संकेत नम्बर ‘क/२०–०००००१’ देखि ‘घ/४०–९९९९९९’ सम्मका नयाँ नोटहरू चलनचल्तीमा ल्याएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि ०७६ असोज ७ गतेदेखि रूपैयाँ सय दरका नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याएको थियो ।
तत्कालीन समयमा संकेत नम्बर ‘ओ/१८–०००००१’ देखि ‘क/३७–९९९९९९’ सम्मका नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याइने भनिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले संकेत नम्बर ‘ओ/१८–०००००१’ देखि ‘क/१९०३४५००’ सम्मका नोटमात्रै चलनचल्तीमा ल्याएको थियो ।
यस्तो छ एक सयको नयाँ नोटको विशेषता
नोटको अग्रभागमा
- वायाँतर्फ सगरमाथाको चित्र रहेको
- दायाँतर्फ लागिगुराँसको पानी छाप रहेको ।
- मध्य भागमा नेपालको नक्सा रहेको ।
- मध्य भागमा अशोक स्तम्भको चित्रका साथै LUMBINI THE BIRTH PLACE OF LORD BUDDHA लेखिएको । साथै अशोक स्तम्भसँगै दृष्टिविहीनहरुलाई नोट पहिचानको लागि छामेर थाहा पाउने एउटा कालो थोप्लो रहेको र वायाँतर्फ अण्डाकार भित्र सिल्भर मेटालिक मा मायादेवीको चित्र रहेको ।
- २ मिलिमिटर चौडा भएको रंग परिवर्तन हुने (नोटलाई सीधा हेर्दा रातो रंग र ढल्काएर हेर्दा हरियो रंग देखिने) सुरक्षण धागो रहेको ।
- तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दस्तखत रहेको ।
- तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको सिरिज नम्बर नेपालीमा वि.सं. २०८१ लेखिएको ।
नोटको पृष्ठ भागमा
- मध्य भागको माथिल्लो खण्डमा अंग्रेजीमा NEPAL RASTRA BANK लेखिएको ।
- मध्य भागमा एक सिंगे गैंडाको माउ र बच्चाको चित्र रहेको ।
- तल्लो भागको बोर्डरमा RUPEES ONE HUNDRED लेखिएको ।
- तल्लो भागको बोर्डरमा नोटको Series Number अंग्रेजीमा 2024 A.D. एडी लेखिएको ।
