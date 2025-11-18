+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

143/10 (19.4)
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

45/2(6.3)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

८१ बलमा ९९ रन आवश्यक

लुम्बिनी लायन्स 2025

143/10(19.4)
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

45/2(6.3)
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
143/10 (19.4)
VS
८१ बलमा ९९ रन आवश्यक
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
45/2 (6.3)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

सुजुकी मोटरसाइकल भी स्ट्रोम एसएक्सका नयाँ भेरियन्ट सार्वजनिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १४:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुजुकी मोटरसाइकल नेपालले भी स्ट्रोम एसएक्सका दुई नयाँ रङका भेरियन्ट सार्वजनिक गरेको छ।
  • भी स्ट्रोम एसएक्स २५० सीसी जापानी एड्भेन्चर मोटरसाइकल हो जसले करिब ४० केएमपीएल माइलेज दिने दाबी गरेको छ।
  • सुजुकीले भन्यो, 'यो मोटरसाइकल हल्का अफ–रोड, ग्राभेल तथा असमान बाटो सजिलै सामना गर्न सक्छ' र लामो यात्रामा आरामदायी अनुभव दिने छ।

११ मंसिर, काठमाडौं । सुजुकी मोटरसाइकल नेपालले लोकप्रिय एड्भेन्चर मोटरसाइकल भी स्ट्रोम एसएक्सका दुई नयाँ रङका भेरियन्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

पर्ल फ्रेस ब्लु तथा ग्लास स्पार्कल ब्ल्याक र पर्ल ग्लेसियर ह्वाइट तथा मेटालिक म्याट स्टेलर ब्लु रङमा यी मोटरसाइकल सार्वजनिक भएका छन् ।

यो सबैभन्दा किफायती २५० सीसी  जापानी एड्भेन्चर मोटरसाइकल हो, जसले मिश्रित सडक अवस्थामा करिब ४० केएमपीएलको प्रभावशाली माइलेज प्रदान गर्ने सुजुकीको दाबी छ । ‘यो मोटरसाइकल बहुउपयोगिता लक्षित गरी निर्माण गरिएको हो, जसले हल्का अफ–रोड, ग्राभेल तथा असमान बाटो सजिलै सामना गर्न सक्छ’ सुजुकीले भनेको छ ।

सानो सिट र अत्यधिक लामो सस्पेन्सन भएका शुद्ध अफ–रोड मोटरसाइकलहरूले राजमार्गमा झट्का दिने तथा असहज अनुभव दिने भए पनि, भी स्ट्रोमले उत्कृष्ट स्थिरता र लामो यात्रामा आरामदायी अनुभव प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

शहरदेखि लामो यात्रासम्म नेपालका विविध सडक अवस्थामा पनि उपयोगी हुने कम्पनीको भनाइ छ ।

सुजुकी मोटरसाइकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलन : तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेको आरोपमा ५९५ जना पक्राउ, २८३ विरुद्ध मुद्दा

जेनजी आन्दोलन : तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेको आरोपमा ५९५ जना पक्राउ, २८३ विरुद्ध मुद्दा
धर्मेन्द्रसँगका यादगार फोटो सेयर गर्दै हेमा मालिनी : अनगिन्ती सम्झना बाँकी छन्

धर्मेन्द्रसँगका यादगार फोटो सेयर गर्दै हेमा मालिनी : अनगिन्ती सम्झना बाँकी छन्
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने : अविश्वसनीय कार्यतालिकाले रोकिन्‍न

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने : अविश्वसनीय कार्यतालिकाले रोकिन्‍न
४ हजार ८५७ कैदीबन्दी अझै फरार

४ हजार ८५७ कैदीबन्दी अझै फरार
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको अर्बौं रकम सही ठाउँमा लगानी गरौं : ढकाल

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको अर्बौं रकम सही ठाउँमा लगानी गरौं : ढकाल
श्रीलंकामा भारी वर्षा र पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु

श्रीलंकामा भारी वर्षा र पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित