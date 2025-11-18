सुरु भयो सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्ने प्रक्रिया

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन निर्देशन दिएको छ।
- सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भएर सूचना आदान–प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
- प्राधिकरणले ९ मंसिरको बोर्ड बैठकमा सबै बचत तथा ऋण सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य सदस्यता लिन आह्वान गरेको छ।
११ मंसिर, काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएसँगै कर्जा सूचना केन्द्रलाई पनि सदस्यता दिन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ ले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी कर्जा कारोबार सम्बन्धी सूचना नियमित आदान–प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गराउन आवश्यक प्राविधिक तथा कार्यगत तयारी र सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गरेको जनाएको छ ।
यसका लागि प्रधिकरणले कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी अभियानका प्रतिनिधिबीच केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली र ऋण कारोबार सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको थियो ।
कर्जा सूचना केन्द्रले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सदस्यताका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनका समेत आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणको ९ मंसिरको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणको निर्णय अनुसार सम्पूर्ण सहकारी संस्था अनिवार्य कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्यताका लागि जानुपर्ने छ । त्यसका लागि केन्द्रले सूचना जारी गर्ने छ । उक्त सूचनाका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता लिने सहकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4