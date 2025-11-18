+
+
सुरु भयो सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्ने प्रक्रिया

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन निर्देशन दिएको हो । 

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १४:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन निर्देशन दिएको छ।
  • सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध भएर सूचना आदान–प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
  • प्राधिकरणले ९ मंसिरको बोर्ड बैठकमा सबै बचत तथा ऋण सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य सदस्यता लिन आह्वान गरेको छ।

११ मंसिर, काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएसँगै कर्जा सूचना केन्द्रलाई पनि सदस्यता दिन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ ले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी कर्जा कारोबार सम्बन्धी सूचना नियमित आदान–प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्ध गराउन आवश्यक प्राविधिक तथा कार्यगत तयारी र सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गरेको जनाएको छ ।

यसका लागि प्रधिकरणले कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी अभियानका प्रतिनिधिबीच केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली र ऋण कारोबार सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको थियो ।

कर्जा सूचना केन्द्रले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सदस्यताका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनका समेत आग्रह गरेको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणको ९ मंसिरको  प्राधिकरण बोर्ड बैठकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सम्पूर्ण सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणको निर्णय अनुसार सम्पूर्ण सहकारी संस्था अनिवार्य कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्यताका लागि जानुपर्ने छ । त्यसका लागि केन्द्रले सूचना जारी गर्ने छ । उक्त सूचनाका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता लिने सहकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
