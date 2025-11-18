+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

0/0
विराटनगर किंग्स 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

कर्णाली याक्स 2025

0/0
vs

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
0/0
VS
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

दुई तिहाइ नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्था जानै सकस

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि दुई तिहाइ नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन जान सकस परिरहेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १२ गते १४:३५

१२ मंसिर, काठमाडौं ।  सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । तर १० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि दुई तिहाइ नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन जान सकस परिरहेको छ ।

राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा जानकारी दिँदै नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले दुई तिहाइ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन जानै सकस परिरहेको यथार्थ प्रस्तुत गरे ।

डा. पौडेलका अनुसार बिरामीलाई एक्लै जान अप्ठ्यारो, स्वास्थ्य संस्था लामो दूरीमा र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवा लिन सकेका छैनन् ।

तथ्यांकका अनुसार आर्थिक अवस्थाका कारणले ३५ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था टाढा हुनाले ३७ प्रतिशत र अप्ठ्यारो भएका कारणले ५५ प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सकेका छैनन् ।

‘सबै स्वास्थ्य संस्थाले ४१ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकेका देखिँदैन । यो हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको ठूलो चुनौती हो,’ डा. पौडेलले भने ।

२०७७ सालमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आधारभूत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ८६ वटा आधारभूत अस्पतालको निमार्णको काम सकिएको छ । केही दिन अगाडी मात्रै ७८ वटा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण गरिएको छ ।

‘हस्तान्तरण भएका स्वास्थ्य संस्थामा एकदमै राम्रो बनेका छन् । आधारभूत अस्पताललाई स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने बलियो सूचक मानिएको छ । आशा गरौं, आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएसँगै स्वास्थ्यमा परिवर्तन देख्न सकिला,’ डा. पौडेलले भने ।

हस्तान्तरण भएका स्वास्थ्य संस्थालाई जनशक्ति पठाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

तर पाँच वर्षबितिसक्दा पनि ४२६ वटा अस्पताल निमार्णाधिन र १४७ वटा अस्पताल अलपत्र अवस्थामा छन् ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ मंसिर २०७७ मा बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर ३०६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए ।

त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६५९ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिएको छ ।

अलपत्र रहेका अधिंकाश अस्पतालमा लागि जग्गाको बन्दोबस्त गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पायकमा मात्र अस्पताल बनाउन गरेको चलखेलले पनि कतिपय ठाउँमा समस्या भएको देखिन्छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ठाउँ छनोट गर्दा मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्य संस्थाको बहिरंग सेवामा चाप, अन्य अस्पतालको दूरी लगायतलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘आवश्यकता अनुसार कुन ठाउँमा अस्पताल बनाउने तयारी अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, बिना जग्गा अस्पताल शिलान्यास गर्ने काम नै हचुवामा भयो । जसले गर्दा अहिले यस्तो अवस्था आएको हो ।’यही गतिमा काम हुने हो भने अस्पताल भवनहरू बन्न नै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बेतबाँसका सामग्री बेचेर मासिक ७० हजार आम्दानी गर्दै बाधुराम थारू

बेतबाँसका सामग्री बेचेर मासिक ७० हजार आम्दानी गर्दै बाधुराम थारू
प्रहरीमा ७ एसएसपी रिक्त, दुई दर्जन प्रतिस्पर्धी

प्रहरीमा ७ एसएसपी रिक्त, दुई दर्जन प्रतिस्पर्धी
काठमान्डु गोर्खाज तेस्रो जितबाट तेस्रो स्थानमा

काठमान्डु गोर्खाज तेस्रो जितबाट तेस्रो स्थानमा
राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको बिदाइ

राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको बिदाइ
स्मार्ट टेलिकम पीडितलाई सञ्चारमन्त्रीले भने- अन्यायमा पर्न दिँदैनौं

स्मार्ट टेलिकम पीडितलाई सञ्चारमन्त्रीले भने- अन्यायमा पर्न दिँदैनौं
कांग्रेसका २८ केन्द्रीय सदस्यले भने : अनिर्णयको बन्दी हुँदा पार्टीलाई क्षति पुग्यो

कांग्रेसका २८ केन्द्रीय सदस्यले भने : अनिर्णयको बन्दी हुँदा पार्टीलाई क्षति पुग्यो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित