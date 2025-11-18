नीतिमा दृढता र नेतृत्वमा एकता अत्यावश्यक छ : शंकर पोखरेल

१३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रवादी शक्तिमाथि प्रहार जारी रहेको बताएका छन् ।
शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले मुलुक संकटमा भएको अवस्थामा नीतिमा दृढता र नेतृत्वमा एकता अत्यावश्यक भएको बताएका हुन् ।
उनले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दा संकट पार लाग्ने बताए ।
‘मुलुक संकटमा छ, राष्ट्रवादी शक्तिमाथि प्रहार जारी छ,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘यस्तो अवस्थामा नीतिमा दृढता र नेतृत्वमा एकता अत्यावश्यक छ । अघि बढौं– सम्भव छ ।’
नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर २७–२९ गते हुँदैछ ।
महाधिवेशनका लागि आज एकैदिन देशभरि प्रतिनिधि चयन हुँदैछन् । एमालेले सकेसम्म सर्वसम्मत र सहमति हुन नसकेका स्थानमा मतदानमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्दैछ ।
