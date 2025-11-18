शिव यादव भन्छन् : खेलकुद मन्त्रालयमा हैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भनाभन भयो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधेश प्रदेश संयोजक शिव यादवले मंसिर ८ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा झडप नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
- झडप नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेट्न नपाएपछि जितेन्द्र सिंहले चर्को स्वरमा बोलेका थिए।
- यादवले चरित्र हत्या भएको भन्दै हातहाल भएको खबर पूर्णरूपमा गलत भएको बताए।
१४ मंसिर, काठमाडौं।सामाजिक सञ्जालमा मंसिर ८ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा झडप भएको भनी समाचार फैलिएपछि द काउन्सिल अफ जेनजीका मधेश प्रदेश संयोज क शिव यादवले यसलाई पूर्णरूपमा गलत जानकारी भएको बताएका छन् ।
घटना युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कारण नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र भएको कुराले भनाभनसम्म भएको यादवले स्पष्ट पारे। उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै खेलकुद मन्त्रालयमा कुनै हातहाल वा झडप नभएको बताएका हुन् ।
यादवका अनुसार, मंसिर ८ गते दिउँसो १ बजेदेखि प्रदेशका नेताहरू सरकारी नीतिसम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री व्यस्त हुँदा भेट्न नपाएपछि जितेन्द्र सिंह (जितेन्द्रप्रताप महतो) आक्रोशित भएर चर्को स्वरमा बोलेका थिए ।
‘त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेट्न नपाएपछि होहल्ला गरेर फर्किनुभयो । यता म र बब्लुजी खेलकुद मन्त्रालयमा बसिरहेका थियौं,’ यादवले भने ।
यादवले बताएअनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फर्केपछि जितेन्द्र सिंह खेलकुद मन्त्रालय पुगे । त्यहाँ उनले ‘हामीले बनाएको सरकार हामीलाई नै भेट्दैन’ भन्दै आक्रोश पाखे । अलि उत्तेजित भएर प्रस्तुत भए ।
त्यसपछि आफूले सिंहलाई प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनसक्ने र त्यसकारण नभेटेको सम्भावनाबारे बताएको यादवले बताए ।
‘त्यहाँ केही पनि भएको छैन । हात हालाहाल भएको भन्ने एकदम गलत कुरा हो,’ यादवले भने, ‘यो चरित्र हत्या हो । हामी त्यहाँ रहेका तीनै पक्षले यो गलत हो भनेपछि अरुले के भने त्यो महत्वपूर्ण हैन । जे नभएको त्यो कुरा बाहिर आइरहेको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4