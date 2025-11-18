+
कांग्रेस कार्यसमितिको म्याद २ महिना थपियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १५ गते १६:०९

  • नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ।
  • अब देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद आगामी माघ मसान्तसम्म रहनेछ।
  • कांग्रेसको विधानमा विशेष परिस्थितिमा एक वर्षसम्म म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ र सोमबारको बैठक वरिष्ठ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको हो।

१५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रित कार्यसमितिको बैठकले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अब देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद आगामी माघ मसान्तसम्म रहनेछ । १४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको मितिले यही मंसिरबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद सकिँदै थियो ।

कांग्रेसको विधानमा विशेष परिस्थितिमा एक वर्षसम्म म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण देउवाले वरिष्ठ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका छन् । सोमबारको बैठक पनि खड्काकै अध्यक्षतामा बसेको हो ।

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण पुस ५ भित्र

देउवा सक्रिय हुनसक्ने कांग्रेसको औपचारिक निर्णय 

यस्तो छ कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका

अधिवेशन नै भइसकेपछि विशेषको औचित्य रहँदैन : कांग्रेस प्रवक्ता महत

पुस २६ देखि २८ सम्म महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको सर्वसम्मत निर्णय

सानेपामा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक (तस्वीरहरू)

