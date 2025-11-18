अनलाइनखबरकर्मी पौडेललाई सेजन अवार्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१५ मंसिर, काठमाडौँ । अनलाइनखबरकर्मी भुवन पौडेलले यस वर्षको सेजन अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले हरेक वर्ष प्रकाशित आर्थिक समाचार मध्येबाट उत्कृष्ट समाचार छनोट गरी नगदसहित अवार्ड प्रदान गर्छ ।
अनलाइनखबरकर्मी पाैडेल बैंकिङ क्षेत्रमा कमल चलाउँछन् । यस वर्ष सेजनको उक्त अवार्ड पौडेल र नयाँ पत्रिकाका पवन तिमिल्सिनाले पाए । कान्तिपुर दैनिकका विमल खतिवडाले सेजन छापा माध्यम अवार्ड प्राप्त गरे । डिजिटल अवार्ड बिजमाण्डु डटकमका सुनिल कुँवरले प्राप्त गरे ।
डा. भोला चालिसे लिवरल जर्नालिजम अवार्ड उद्धव थापा र सुनिता कार्कीले प्राप्त गरेका छन् । स्व. संजय न्यौपाने लेखनवृत्ति पुरस्कार भेषराज बेल्वासेले प्राप्त गरेका छन् । अवार्ड अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हाले वितरण गरेका हुन् ।
