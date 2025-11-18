+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समस्याग्रस्त सहकारी कार्यालयको बदमासी, सहकारी ठगलाई सफाइ दिँदै जेलमुक्त 

जिल्ला अदालत ललितपुरले समस्याग्रस्त कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अनियमिततामा सहभागी भएको स्वीकार गरेपछि उक्त सहकारीका प्रशासन प्रमुख तथा प्रबन्धक सजना राजकर्णिकारलाई जेल सजाय तोकेको थियो ।

0Comments
Shares
भुवन पौडेल भुवन पौडेल
२०८२ मंसिर १५ गते १७:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी ठग सजना राजकर्णिकारलाई जेलमुक्त गराएको पाइएको छ।
  • सर्वोच्च अदालतले समस्याग्रस्त सहकारी अनियमिततामा संलग्न सजना राजकर्णिकारलाई २६ भदौमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको हो।
  • समितिको कार्यालयले जेलमुक्तिको आधार बनेको पत्र आधिकारिक नभएको र समितिमा छलफल नभएको अध्यक्ष गौतमले बताए।

१५ मंसिर, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी ठगलाई जेलमुक्त गराएको पाइएको छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको व्यक्तिलाई कार्यालयको पत्रका कारण सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको हो ।

जिल्ला अदालत ललितपुरले समस्याग्रस्त कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अनियमिततामा सहभागी भएको स्वीकार गरेपछि उक्त सहकारीका प्रशासन प्रमुख तथा प्रबन्धक सजना राजकर्णिकारलाई जेल सजाय तोकेको थियो ।

राजकर्णिकार सोही सहकारीका अध्यक्ष तेजविक्रम थापाकी श्रीमती हुन् । थापा दम्पतीले संस्थाको करिब १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको स्वीकारेको विवरण जिल्ला अदालत ललितपुरको थुना आदेश पर्चामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कृषि सहकारीको तत्कालीन मेगा बैंकमा खाता खोल्दा राजकर्णिकार प्रबन्ध निर्देशकमा रहेको अदालती विवरणले देखाएको छ । यो दम्पतीले १३ प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै बचतकर्ताको बचत लिई गैरकानुनी रूपमा विनाधितो लगानी गरेको देखिन्छ । सञ्चालकले मनपरी हिसाबमा बचत दुरुपयोग गरेपछि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सकेन ।

जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरे पनि सर्वोच्चले बदर गरेको हो । तर, पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत ललितपुर र उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले २६ भदौमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

उक्त आदेशको मुख्य आधारका रूपमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको पत्र रहेको छ । कार्यालयले राकर्णिकारको सहकारी अनियमिततामा कुनै संलग्नता नरहेको र कर्जा पनि नरहेको भन्दै लिखित पत्राचार गरेपछि थुनामुक्त भएकी थिइन् ।

कार्यालयका तर्फबाट काटिएको पत्रमा तत्कालीन सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । पौडेलले समितिको लेटर हेडमा कर्णिकारको कुनै दायित्व नरहेको स्पष्ट पार्दै पत्राचार गरेका छन् ।

सदस्यसचिव पौडेलले पठाएको पत्रका सन्दर्भमा भने समितिमा कुनै पनि निर्णय नभएको समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले बताए ।

‘निवर्तमान सचिवले पठाउनुभएको पत्रमाथि समितिले निर्णय गरेको कुरा त छाडिदनु, छलफल पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो चिठी आधिकारिक होइन, त्यो चिठी गत असारमा लेखिएको रहेछ, तर त्यो अध्यक्षको जानकारीमा पनि छैन, समितिका अरू सदस्यको जानकारीमा पनि छैन, समितिको जानकारीमा पनि छैन ।’

जेल प्रशासन मार्फत एउटा चिठी समितिको कार्यलयमा आएको गौतमले बताए । ‘त्यही चिठीका आधारमा तत्कालीन सदस्यसचिव पौडेलले दायित्व छैन भनेर लेखिदनुभएको रहेछ,’ समिति अध्यक्ष गौतमले भने, ‘लेख्न नमिल्ने कुराहरू लेखेर पठाउनुभयो, जेल प्रशासन नख्खु कारागारले त्यसलाई अदालत पठायो, अदालतले फेरि त्यो मागेको पनि होइन, तर त्यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चले १० लाख धरौटीमा तारेखमा छाड्ने भनेर आदेश दिएको हो ।’

कार्यालयको चलानी किताब मार्फत कारागारबाट आएको उक्त पत्रका सन्दर्भमा विवरण भेटिएको गौतमले बताए । ‘चलानी भेटियो तर त्यो चलानीमा पनि तत्कालीन सचिवको आफ्नै हस्ताक्षर छ, त्यसको ओसी सम्बन्धित क्लाइन्टहरूबाट पाएको हो, कार्यालयको रेकर्डबाट भेटिएन,’ गौतमले भने ।

अब निवर्तमान सदस्यसचिवलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने उनले बताए ।

‘राजकर्णिकारको दायित्व बाँकी, सफ्टवेयरमा ऋण नदेखिए तापनि उनले सहकारीमा गरेका तमसुक, विभिन्न प्रमाण र अनियमिततामा संलग्न भएका कागजात सहकारी विभागमा पेस भएको छ,’ गौतमले भने, ‘त्यसबाट जिम्मेवारी उनले लिएको हुनाले, सजना राजकर्णिकार दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भनी जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।’ 

दायित्व सम्बन्धी कुनै पनि चिठी आउँदा समितिको जानकारीमा हुनुपर्ने गौतमको भनाइ छ । ‘अध्यक्षले तोक लगाउनुपर्‍यो, समितिमा छलफल हुनुपर्‍यो, त्यसपछि चिठी लेखिन्छ नि, त्यो कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छैन,’ गौतमले भने ।

समितिको कार्यालयले सहकारी ठगलाई छाड्ने पत्र काटेपछि पीडित आन्दोलित छन् । सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने तथा ठगलाई कारबाही गर्ने निकायले नै उल्टो काम गरेपछि सहकारी पीडितले गत सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले समितिलाई जानकारी नै नदिई कुनै एक व्यक्तिले निर्णय गरेको नभई सम्पूर्ण समितिका सदस्यमाथि कारबाहीकोे माग गरेका छन् ।

पीडितको आन्दोलन पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय केन्द्रित नै छ । साथै, सरकारले पनि पीडितको आन्दोलनको दबाबपछि समितिका अध्यक्ष सहित सम्पूर्ण सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यसका जवाफ दिने समय एक साता राखेको सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी जेलमुक्त ललितपुर जिल्ला अदालत सजना राजकर्णिकार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति सर्वोच्च अदालत सहकारी ठग
लेखक
भुवन पौडेल

अनलाइनखबर डटकमको आर्थिक ब्युरोमा कार्यरत पौडेल बैंक, वित्तीय तथा नेपाल धितोपत्र बजारमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : प्युठान र रोल्पाबाट १४ प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : प्युठान र रोल्पाबाट १४ प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन
सरकारले कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह नराखोस्, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्छ : प्रचण्ड

सरकारले कुनै आग्रह-पूर्वाग्रह नराखोस्, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्छ : प्रचण्ड
अनलाइनखबरकर्मी पौडेललाई सेजन अवार्ड

अनलाइनखबरकर्मी पौडेललाई सेजन अवार्ड
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण पुस ५ भित्र

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण पुस ५ भित्र
देउवा सक्रिय हुनसक्ने कांग्रेसको औपचारिक निर्णय 

देउवा सक्रिय हुनसक्ने कांग्रेसको औपचारिक निर्णय 
स्वचालित हतियारसहित तीन जना पक्राउ

स्वचालित हतियारसहित तीन जना पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित