+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

169/4 (20)
चितवन राइनोज 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

120/10(17.1)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Sudurpaschim Royals won by 49 runs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

169/4(20)
vs

चितवन राइनोज 2025

120/10(17.1)
WC Series
Won सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
169/4 (20)
VS
Sudurpaschim Royals won by 49 runs
चितवन राइनोज 2025
120/10 (17.1)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

सन्तोष पन्त, सुनिल पोखरेलले ल्याए श्रृंखला ‘नवयुग’, जेनजीको खबरदारीको कथा

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८२ मंसिर १८ गते २२:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध खबरदारी गर्न गरेको प्रदर्शन देखाउने वेब-श्रृंखला 'नवयुग' सार्वजनिक भएको छ।
  • नाट्यकर्मी सुनील पोखरेल र हाँस्यकलाकार सन्तोष पन्तले 'नवयुग' सिरिजमा भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनैतिक बेइमानीविरुद्ध खबरदारी गरेका छन्।
  • श्रृंखलामा पोखरेलले आदित्य गुरुको भूमिका निभाएका छन् भने सन्तोष पन्तले नेताको भ्रष्टाचारको प्रतीक 'धमिरे' को अभिनय गरेका छन्।

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध खबरदारी गर्न गरेको प्रदर्शन देखाउने वेब-श्रृंखला सार्वजनिक भएको छ ।

कलाकारिताका दुई हस्ती नाट्यकर्मी सुनील पोखरेल र हाँस्यकलाकार सन्तोष पन्तलगायत कलाकारले जागरणमूलक यस्तो श्रृंखला थालेका हुन् ।

सिरिज ‘नवयुग’ मार्फत देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार, बेथिति, कुसंस्कार, कुरीति र राजनैतिक नेतृत्वले गरेको बेइमानीविरुद्ध खबरदारी गर्न उनीहरू एकैसाथ श्रृंखलामा देखिएका हुन् ।

पोखरेल लामो समयदेखि चलचित्र र नाटकमा देखिएका थिएनन् । उनले गत भदौ २३ र २४ को युवाहरुको प्रदर्शनपछि पर्दामा आउनु परेको बताए ।

युवाहरु परिर्वतन चाहन्छन् । कुशासनको अन्त्य र सुशासनको सुरुआत सम्भव छ । देश युवापुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नैपर्छ भन्ने श्रृंखलामार्फत दिन खोजिएको छ । स्वदेशमै केही गर्न सम्भव छ, विदेसिनु हुन्न भन्ने कथाको मूल सन्देश हो ।

नेताले देश खाए भन्ने प्रतिबिम्बका रुपमा सन्तोष पन्तले ‘धमिरे’ को भूमिकाको अभिनय गरेका छन् । अभिनेता पोखरेल आदित्य गुरु बनेर समाजलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सम्भव छ भन्ने प्रेरणादायी गुरुका रुपमा देखिएका छन् ।

श्रृंखलालाई दीपक बस्नेतले लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन् । टेलिचलचित्र नवयुग दिप क्रियटिभ युट्युब च्यानलबाट स्ट्रिमिङ भएको हो ।

नवयुग
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कस्तो छ एनपीएलको आर्थिक पाटो ? क्यान र फ्रेन्चाइजले कसरी कमाउँछन् पैसा ?

कस्तो छ एनपीएलको आर्थिक पाटो ? क्यान र फ्रेन्चाइजले कसरी कमाउँछन् पैसा ?
एमाले पदाधिकारीमा ५० बढी आकांक्षी

एमाले पदाधिकारीमा ५० बढी आकांक्षी
पुरानै नेता पदीय भर्‍याङ चढ्न खोज्दै, कसरी पाउँछन् नयाँले पालो ?

पुरानै नेता पदीय भर्‍याङ चढ्न खोज्दै, कसरी पाउँछन् नयाँले पालो ?
फागुन २१ को चुनावमा प्रवासी नेपाली मतदाताको सहभागिता लगभग असम्भव

फागुन २१ को चुनावमा प्रवासी नेपाली मतदाताको सहभागिता लगभग असम्भव
पालिका अध्यक्षको मिलेमतोमा चुनढुंगाको अवैध उत्खनन

पालिका अध्यक्षको मिलेमतोमा चुनढुंगाको अवैध उत्खनन
मधेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको भागबन्डा प्याकेजमै गर्ने कोसिस

मधेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको भागबन्डा प्याकेजमै गर्ने कोसिस

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित