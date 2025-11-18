+
बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस- चुनावमा हुनसक्ने सुरक्षा थ्रेटको जिम्मेवार सरकार बन्नुपर्छ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १९:४५

१९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हुनसक्ने सुरक्षा थ्रेटको जिम्मेवार सरकारले नै लिनुपर्ने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा कांग्रेसले यस्तो बताएको हो ।

बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र नेतृ पुष्पा भुसाल सहभागी थिए ।

आफ्नो तर्फबाट राखेको भनाइ सुनाउँदै नेतृ भुसालले भनिन्, ‘कुनै पनि किसिमको थ्रेटलाई स्वीकार गर्दैन भनेर स्पष्ट राख्यौं । यदी त्यस्तो थ्रेट भयो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ भनेर राख्यौं ।’

साथै, वर्तमान सरकारलाई निर्वाचन नगराउने छुट नभएको पनि बताएको जानकारी गराइन् ।

‘यो सरकारलाई फागुन २१ गते निर्वाचन नगराउने छुट छैन,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि जसरी पनि निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध भएको जनाएकी छिन् ।

‘चुनौतीलाई फेस गर्न तयार छौं भनेर सरकारी पक्षबाट उहाँले भन्नुभयो,’ भुसालले भनिन् ।

बालुवाटार बैठक
सम्बन्धित खबर

बालुवाटार बैठकमा रास्वपा : रविबारे धारणा माग, विदेशबाट मतदानबारे ध्यानाकर्षण

बालुवाटार बैठक- चुनावमै अर्जुनदृष्टि लगाइयोस् : दलहरू, आतुर छौं : प्रधानमन्त्री

बालुवाटार वार्ताको अन्तर्य : तोडियो संवादहीनता, सुरु भयो नोकझोक

बालुवाटार बैठकमा मिरजले उठाए प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेन्डा, जेनजीले नै गरे खण्डन

बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव : अब जेनजी र दलहरू बसौं

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

