ओलीको प्रश्न– फेरि दलकै सरकार नबनेर हाहुकै भरमा चल्छ र ?

२० मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनपछि फेरि पनि राजनीतिक दलहरूकै सरकार बन्ने बताएका छन् ।
अहिले धेरै फेरि पनि दलहरूनै आउने, तीनै पूराना शक्ति आउने भनेर प्रश्न गरिरहेको बताउँदै ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित नवयुग ई–बुलेटिन शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले वर्तमान सरकार असंवैधानिक, हाहुको भरमा आएको बताए ।
उनले जेनजी सरकारकै प्रधानमन्त्री पनि आफूभन्दा तीन महिनामात्रै कम उमेरको भएको भन्दै कटाक्ष गरे ।
‘अनि को फर्कने त ? अब सरकार कसको रे ? यसमा पनि दुविधा हुने ? आगो लगाएर सरकार बनाउने ? फेरि पनि यस्तै गरेर सरकार बनाउने ? अब फेरि हाहुकै भरमा सरकार बन्छ ? पार्टीको नबनेर,’ ओलीले भने, ‘अनि उनै पूराना नेता आउने रे ? केही थाहा नपाएका चाहीँ पुराना किन आएका त ? हामी चाहीँ बुढा हुने । म भन्दा साँढे तीन महिनामात्रै कान्छि चाहीँ, जित्नु न सित्नु उसै प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने ?’
‘एमाले फेरि आउँछ आउँछ’
साथै, अध्यक्ष ओलीले अब हुने निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टी एमाले सरकारमा आउने दाबी गरे ।
अन्य दलहरूको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै उनले एमाले भने आउने आउने जिकिर गरे । र, शान्तिपूर्ण निर्वाचनको पर्खाइमा आफ्नो दल रहेको पनि उनले बताए ।
‘चुनाव जहिले होस्, हामी यो बीचमा सरकार बनाउने खेलमा छैनौं । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण चुनाव पर्खिरहेका छौं,’ ओलीले भने, ‘फागुन २१ को होइन । फागुन २१ मा चुनाव हुँदैन हामीलाई थाहा छ । हामी जहिले चुनाव हुन्छ, त्यैले अबको सरकार भनेको चुनावबाट आउने सरकार एमाले नै हो ।’
ओलीले थप भनेका छन्, ‘अरु आउँछन् कि आउँदैनन् थाहा छैन एमाले चाहीँ आयो आयो । एमाले एउटा बाढीजस्तो हो । विशला नदीमा आएको बाढीजस्तो ।’
