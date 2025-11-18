+
सिंहदरबारभित्रै जेनजी शहीदका शालिक बनाउन सम्भाव्यता खोजी

गृहमन्त्रीले गरे निरीक्षण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २१ गते १७:१८

२१ मंसिर, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको निरीक्षण गरेका छन् । सो क्रममा उनले संसद् भवनको परिसरभित्र निर्माण गरिने ‘जेनजी शहीद योद्धाहरूका सालिक’ का लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त ठाउँको अवलोकन पनि गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

जेनजी शहीद योद्धाका परिवार र मन्त्रालय सम्बद्ध केही कर्मचारी तथा सचिवालय सदस्यहरूसहित सालिक निर्माणका लागि आवश्यक ठाउँको उपलब्धता बुझ्न र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न मन्त्री अर्याल संसद् भवनको निरीक्षणमा आइतबार त्यहाँ पुगेको जनाइएको छ ।

सरकारले भदौ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरूको सम्झनामा जेनजी स्मारक पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

कार्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्दोलनमा मारिएका ४२ जना जेनजी युवा र तीन प्रहरीहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो

मन्त्री अर्यालले निर्माण हुँदै गरेका भवनभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मुख्य बैठक बस्ने ग्यालरी कक्षहरूको प्रगति तथा प्राविधिक पक्षसमेत बुझेको उनको सचिवालयले बताएको छ ।

सोही क्रममा मन्त्री अर्यालले संसद् भवनको भौतिक प्रगतिबारे स्थलमा उपलब्ध भएका इन्जिनियरहरूसँग जानकारीसमेत लिए ।

साथै, उनले संसद् भवनभित्र बन्दै गरेका अन्य प्राविधिक र प्रशासनिक भवनहरूको पनि निरीक्षण गर्दै आवश्यक जानकारी पनि लिएका छन् ।

इन्जिनियरहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले संसद् भवन निर्माणका लागि थपिएको पछिल्लो समयावधिभित्र परियोजनाको काम सम्पन्न हुने वा नहुनेबारे चासोसमेत प्रकट गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी

दुःखी

अचम्मित

उत्साहित

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
