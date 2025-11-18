+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रिज लाइन इनर्जीले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १७:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिज लाइन इनर्जीलाई २६ लाख ७ हजार कित्ता प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छ।
  • कम्पनीले सर्वसाधारण समूहमा कुल सेयरको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्नेछ र बाँकी ८० प्रतिशत संस्थापक समूहको रहनेछ।
  • रिज लाइन इनर्जीले गोरखामा ९ मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर आयोजना बनाएको छ र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ।

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिज लाइन इनर्जीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ ।

कम्पनीलाई अंकित मूल्य १ सयका दरले कुल २६ लाख ७ हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएको हो । कम्पनीले सर्वसाधारण समूहमा यो संख्याको सेयर निष्कासन गर्नेछ । जुन कुल सेयरको २० प्रतिशत हो । बाँकी ८० प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहको रहनेछ ।

निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल छ । यस कम्पनीले गोरखामा ९ मेगावाट क्षमताको हाइड्रोपावर आयोजना बनाएको छ ।

रिज लाइन इनर्जी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नबाट रोकिए सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, डा. गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नबाट रोकिए सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, डा. गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची
मन्त्रालयलाई मेयरको पत्र : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाले धान फल्न समस्या छैन

मन्त्रालयलाई मेयरको पत्र : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाले धान फल्न समस्या छैन
वित्तीय क्षेत्रको ‘एआई’ पनि नियमन दायरामा, एआई निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्ने 

वित्तीय क्षेत्रको ‘एआई’ पनि नियमन दायरामा, एआई निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्ने 
चुनावबाटै संविधानलाई लिकमा फर्काउनु उत्तम विकल्प : पोखरेल समूह

चुनावबाटै संविधानलाई लिकमा फर्काउनु उत्तम विकल्प : पोखरेल समूह
विराट ट्रेड एक्स्पो ९ पुसदेखि

विराट ट्रेड एक्स्पो ९ पुसदेखि
खातामा प्यान र इमेल अद्यावधिक गर्न ग्राहकलाई एनआईसी एसिया बैंकको आग्रह

खातामा प्यान र इमेल अद्यावधिक गर्न ग्राहकलाई एनआईसी एसिया बैंकको आग्रह

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित