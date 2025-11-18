+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इटहरी इन्टरनेसनल कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते ११:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इटहरी इन्टरनेसनल कलेजले सोल्टी वेस्टेन्डमा वार्षिक दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको छ।
  • यस वर्षको उत्कृष्ट विद्यार्थी लेनिसा घिमिरेलाई आईएनजी छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ।
  • आईएनजी कलेज समूहले विद्यार्थीहरूको आगामी शैक्षिक यात्रामा निरन्तर साथ–समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

२३ मंसिर, काठमाडाैं । इटहरी इन्टरनेसनल कलेजले सोल्टी वेस्टेन्डमा आफ्नो वार्षिक दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गरेको छ। सोमबार आयोजित समारोहमा बीएससी (अनर्स) कम्प्युटिङ तथा बीए (अनर्स) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन कार्यक्रमका स्नातक विद्यार्थीहरूको सहभागिता थियो ।

अभिभावक, शिक्षक तथा कलेज प्रशासनको उपस्थिति रहेको समारोहमा यस वर्षको उत्कृष्ट विद्यार्थी लेनिसा घिमिरेलाई आईएनजी छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको निरन्तर परिश्रम, नेतृत्व क्षमता र शैक्षिक उत्कृष्टताको सम्मान स्वरूप छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको कलेजले जनाएको छ ।

आईएनजी कलेज समूहले उनीहरूको आगामी शैक्षिक यात्रामा निरन्तर साथ–समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

कार्यक्रममा आइएनजीका संस्थापक तथा अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी, तथा लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयका एकेडेमिक प्रमुख लगायत प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो।

अध्यक्ष बुढाथोकीले हरेक स्नातकलाई व्यक्तिगत रूपमा बधाई दिँदै विद्यार्थीहरूको मेहनत, धैर्य र समर्पण नै सफलता रहेको बताए ।

लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयका कम्प्युटिङ तथा डिजिटल मिडिया विद्यालयका डिन क्रिष्टोफर लेनले आईएनजी र लन्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयबीचको दिगो शैक्षिक साझेदारीलाई उल्लेख गर्दै कलेज र विद्यार्थीहरूले हासिल गरेको प्रगतिको प्रशंसा गरे।

कलेजले यो समारोह आफ्नो वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार आयोजना गरिएको बताउँदै भविष्यमा पनि शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको क्षमतामाथि केन्द्रित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

 

इटहरी इन्टरनेसनल कलेज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुनको मूल्य १ हजार घट्यो, चाँदी बढ्यो

सुनको मूल्य १ हजार घट्यो, चाँदी बढ्यो
तारागाउँ रिजेन्सीको लाभांश घोषणा

तारागाउँ रिजेन्सीको लाभांश घोषणा
जाँचबुझ आयोगमा आजदेखि सशस्त्रका आईजी अर्यालको बयान

जाँचबुझ आयोगमा आजदेखि सशस्त्रका आईजी अर्यालको बयान
देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा भन्सार एजेन्ट महासंघको ‘पेन डाउन’

देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा भन्सार एजेन्ट महासंघको ‘पेन डाउन’
ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 

ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 
युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भेटे स्टार्मर, म्याक्रो र मर्त्ज

युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भेटे स्टार्मर, म्याक्रो र मर्त्ज

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित