बन्ने भयो ‘थ्री इडियट्स’ को दोस्रो श्रृंखला, छायांकन सन् २०२६ को मध्यदेखि

क्लाइमेक्स दृश्यले १५ वर्ष पछिका घटनाहरू देखाउनेछ, जहाँ सबै पात्र अलग भएका छन् र नयाँ साहसिक कार्यको लागि पुनर्मिलन हुनेछन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १२:१४

  • बलिउड फिल्म 'थ्री इडियट्स' को दोस्रो श्रृंखला सन् २०२६ को मध्यदेखि छायांकन सुरु हुने भएको छ।
  • निर्देशक राजकुमार हिरानी र अभिनेता आमिर खानले १५ वर्षपछि यो फिल्मको दोस्रो भागमा काम गर्न तयार भएका छन्।
  • निर्माता विधु विनोद चोपडाले नयाँ कथा प्रस्तुत गर्ने र दोस्रो श्रृंखला पहिलो जस्तै मनोरञ्जनात्मक र भावनात्मक हुने बताउनुभएको छ।

काठमाडौं । बहुचर्चित बलिउड फिल्म ‘थ्री इडियट्स’ को दोस्रो श्रृंखला निर्माण हुने भएको छ । १५ वर्षपछि निर्देशक राजकुमार हिरानी र अभिनेता आमिर खान प्रतीक्षित श्रृंखलामा काम गर्न तयार छन् ।

निर्माता विधु विनोद चोपडा पनि यस फिल्ममा सामेल हुनेछन् र दर्शकलाई नयाँ कथा प्रस्तुत गर्नेछन् । पिंकभिल्लाले यो फिल्मको दोस्रो श्रृंखला निर्माण हुन लागेको उल्लेख गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार सन् २०२६ को मध्यदेखि यो फिल्मको छायांकन सुरु हुनेछ । पटकथा पूरा भएको छ, र टोली धेरै उत्साहित छ । दोस्रो श्रृंखला पहिलो जस्तै मनोरञ्जनात्मक र भावनात्मक हुने उल्लेख छ ।

पोर्टलका अनुसार, क्लाइमेक्स दृश्यले १५ वर्ष पछिका घटनाहरू देखाउनेछ, जहाँ सबै पात्र अलग भएका छन् र नयाँ साहसिक कार्यको लागि पुनर्मिलन हुनेछन् ।

रान्चो, फरहान, राजु र पिया बीचको रमाइलो केमेस्ट्रीले पनि उनीहरूको जीवन हुर्काइको यात्रा देख्दा सबैलाई मोहित पार्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

‘थ्री इडियट्स’ सन् २००९ मा रिलिज भएको थियो । यो फिल्म २०० करोड क्लबमा प्रवेश गर्ने पहिलो भारतीय फिल्म बन्यो । आमिर खान र करीना कपूरको जोडीलाई मन पराइएको थियो र दर्शक उनीहरूलाई फेरि एकसाथ हेर्न उत्साहित छन् ।

हिरानी र आमिरले दादासाहेब फाल्केको बायोपिकको स्क्रिप्ट मन नपरेको कारणले गर्दा अहिलेलाई यो फिल्मको काम स्थगित गरेको खबर पनि आएको छ ।

आमिर खान थ्री इडियट्स राजकुमार हिरानी
