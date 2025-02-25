News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ मंसिर, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आगामी पुष २५ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएको राष्ट्रिय लिग फुटबलमा १७ क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । सुरुमा ए डिभिजनका ६ र एन्फा प्रेसिडेन्ट कपका सेमिफाइनल पुगेका ४ सहित १० क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने तय थियो ।
तर पछिल्लो समय एन्फादेखि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसम्मको छलफल अनि फुटबल खेलाडी संघको आन्दोलनपछि एन्फाले राष्ट्रिय लिगमा अन्य क्लबका लागि पनि खेल्ने बाटो खुल्ला गरेको थियो ।
त्यसमा बाँकी ८ ए डिभिजन क्लबमध्ये ७ क्लबले नाम दर्ता गरेपछि कूल १७ क्लब पुगेको हो ।
‘राष्ट्रिय लिगमा ए डिभिजनका १३ र प्रेसिडेन्ट कपका ४ गरी १७ क्लबको सहभागिता हुनेछ । हिमालयन शेर्पा क्लबले भने नाम दर्ता गरेको छैन’ एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले भने ।
पछिल्लो पटक २०७९/८० मा भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शीर्ष ६ मा रहेका क्लब र एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा सेमिफाइनलमा पुगेका चार क्लब बाहेक ए डिभिजनका अन्य ७ क्लब पनि थपिएको हो ।
पछिल्लो ए डिभिजन लिगमा च्याम्पियन बनेको चर्च ब्वाइज युनाइटेडसहित मछिन्द्र क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, जावलाखेल युथ क्लब, सातदोबाटो युथ क्लब र न्युरोड टिम (एनआरटी) शीर्ष ६ मा थिए ।
यस्तै एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा सेमिफाइनल पुग्दै लालिगुराँस युवा क्लब, चित्लाङ एफसी, नव जनजागृति क्लब र काक्रेविहार स्पोर्टस क्लब पनि लिगका लागि छनोट भएका छन् ।
राष्ट्रिय लिगका लागि नयाँ थपिएका ए डिभिजन क्लबहरुमा त्रिभुवन आर्मी क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, संकटा क्लब, प्रेण्ड्स क्लब, एपीएफ क्लब, प्लानिङ ब्वाइज क्लब र श्री भगवती क्लब छन् । हिमालयन शेर्पा क्लबले मात्र राष्ट्रिय लिगका लागि नाम दर्ता गरेन ।
पछिल्लो पटक भएको ए डिभिजन लिगबाट थ्री स्टार क्लब र एफसी खुमलटार रेलिगेसनमा परेको थियो भने शहीद स्मारक बी डिभजन लिगबाट प्लानिङ ब्वाइज र श्री भगवती बढुवा हुँदै ए डिभिजनमा उक्लेका हुन् ।
