+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले महाधिवेशनमा खटिने स्वयंसेवकलाई विशेष तालिम दिइँदै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १२:२४
एमाले स्वयंसेवक । तस्वीर : अनलाइनखबर फाइल ।

२३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा खटिने स्वयंसेवकहरूलाई विशेष तालिम दिइँदैछ ।

‘स्वयंसेवक व्यवस्थापन अन्तर्गत विशेष तालिम (ओरिएन्टेसन) दिएर टोली तयार गर्दैछौं’, एमाले नेतृ सुनिता बरालले जानकारी दिइन् ।

एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटन यही मङ्सिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्लाचौरमा हुँदैछ । बन्दसत्र भने काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुनेछ ।

बरालका अनुसार महाधिवेशनमा आयोजक र निर्वाचित गरी दुई हजार चार सय महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।

महाधिवेशनमा स्वयमसेवक भने १० हजार परिचालित हुँदैछन् ।

स्वयंसेवक पार्टीका विभिन्न २४ जनसंगठन र विभिन्न कमिटीबाट तयार पारिएको छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स (एनभिएफ)ले पनि स्वयंसेवाको काम गर्नेछ ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा महाधिवेशनको जनपरिचालन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा एमालेका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतम, केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठ, भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष वचन देउजा लगायत रहेका छन् ।

सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको १०८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको खुल्लाचौरमा  करिब दुई लाख जनसहभागिताको क्षमता छ । उक्त चौरमा मञ्च व्यवस्थापन, शौचालयलगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि स्वयंसेवक खटिएका छन् ।

उद्घाटनका दिन पूर्वबाट आउने सवरीसाधानलाई जगातीस्थित इँटा तथा टायल कारखानामा र पश्चिमबाट आउने सवारीसाधनलाई गठ्ठाघरबाट कमेरोटार क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको बरालले जानकारी दिइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘मञ्च व्यवस्थापन र बाहिरबाट आउने सहभागीहरूका लागि सडकको ‘मेन लेन’ सुचारु राखेर ‘साइड लेन’ बाट सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने काममा स्वयंसेवकहरू परिचालन हुनेछन् ।’

उनका अनुसार उद्घाटन सत्रमा लाखौँको संख्यामा उपस्थिति गराउने तयारी छ । बागमती प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूबाट र देशभरबाट पनि ठूलो संख्यामा एमालेका हरेक सदस्य, शुभचिन्तकलाई सहभागी गराइँदैछ । उनी भन्छिन्, ‘उद्घाटन सत्रमा सहभागीहरूलाई पचासौं हजार संख्या गन्नलाई पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

उनका अनुसार महाधिवेशनको उद्घाटन सल्लाघारीको खुला चौरमा दिउँसो ठीक १ बजे सुरु गर्ने तयारी छ ।

मञ्च व्यवस्थापन समितिले आफ्नो काम अब सम्पन्न हुने चरणमा छ। बन्द सत्रको हल भने प्रदर्शनी मार्गस्थित भृकुटीमण्डपको खाली ठाउँमा पार्टिसन गरेर बनाउने तयारी छ ।

बन्द सत्र मूलत: निर्वाचनसँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित हुने भएकाले निर्वाचनका लागि सहज हुने खालको हल र कार्यकक्षहरू बनाइँदैछ ।

उद्घाटन सत्रमा भने स्टेज बनाउने र स्टेजसँगको एउटा निश्चित दूरी पछाडि सहभागीहरू बस्ने व्यवस्था गरिँदैछ । स्टेजको दुई तर्फबाट पार्टीका नेताहरू आवतजावत गर्नेछन् । पार्टी सचिवालयको आगामी बैठकले स्टेजमा पार्टीको को-को नेताहरू बस्ने र अरू बाहिरबाट बोलाएका अतिथिहरूलाई कसरी राख्ने भन्ने निर्णय नै गर्छ ।

पार्टीले बनाएको अतिथि सत्कार समितिले आउने अतिथिहरूलाई एउटा निश्चित ठाउँबाट ‘रिसिभ’ गर्ने र मञ्च सम्म पुर्‍याउने र आसन ग्रहण गराएर फर्किने तयारी गरिएको छ ।

एमाले महाधिवेशन स्वयंसेवक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान हुने

एमाले महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान हुने
एमालेको महाधिवेशनमा १६ दललाई निम्तो

एमालेको महाधिवेशनमा १६ दललाई निम्तो
ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 

ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 
‘एमाले नेताहरूले कार्यकर्तालाई चिराचिरामा विभाजन गर्न रोक्नुपर्छ’

‘एमाले नेताहरूले कार्यकर्तालाई चिराचिरामा विभाजन गर्न रोक्नुपर्छ’
पोखरेल समूहको दृष्टिमा ओलीका ७ कमजोरी

पोखरेल समूहको दृष्टिमा ओलीका ७ कमजोरी
एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित