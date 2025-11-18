+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १२:४८

२३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा विद्युतीय माध्यमबाट मतदान हुने भएको छ ।

एमालेले १०औं महाधिवेशनमा समेत विद्युतीय मतदान गरेको थियो । यसपटक पनि विद्युतीय माध्यमबाट नै मतदान हुने नेता सुनिता बरालले जानकारी दिइन् ।

‘यस पटक पनि हामी विद्युतीय माध्यमबाट नै मतदान गर्ने भनेका छौं । समय व्यवस्थापन र प्रविधिको उपयोगमा पनि एमाले अब्बल नै छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘१०औं महाधिवेशनमा पनि हामीले विद्युतीय मतदान गराएका थियौं ।’

नेता बरालका अनुसार निर्वाचन टोलीले आवश्यक भोटिङ मेसिन बुक गर्ने, प्रतिनिधिहरूको नाम इन्ट्री गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ ।

वैधानिक व्यवस्था अनुसारको पदीय संरचना (कुन पदमा कति जना निर्वाचित हुने) भन्ने काम सुरु भइसकेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 

उनी थप्छिन्, ‘नोमिनेसन परेका आधारमा त्यहाँ इन्ट्री गरेर निर्वाचनको कामलाई अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ।’

अघिल्लो पटक विद्युतीय मतदानको स्लिप पनि गणना गरिएको थियो । यस सन्दर्भमा भने यस पटक के गर्ने भन्ने तय भएको छैन ।

‘त्यो कुरा निर्वाचन समितिले पार्टी नेतृत्वसँग गरेको छलफलको र समन्वयको आधारमा निर्णय हुन्छ,’ बराल भन्छिन्, ‘यसमा पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगसँगै हुन्छ ।’

कसैले शंका गर्दा पुन: निश्चित गरौं भन्न मात्रै विगतमा विद्युतीय मतदानको स्लिप पनि गणना गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

उनी थप्छिन्, ‘विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको मतदान पारदर्शी नै हुन्छ । यससम्बन्धी निर्णय तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा हुन्छ । अहिले त्यस्तो केही निर्णय गरिएको छैन।’

यो पनि पढ्नुहोस

नेतृत्वको जाम तोड्ने प्रयासमा एमाले प्रतिनिधि
एमाले महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले महाधिवेशनमा खटिने स्वयंसेवकलाई विशेष तालिम दिइँदै

एमाले महाधिवेशनमा खटिने स्वयंसेवकलाई विशेष तालिम दिइँदै
एमालेको महाधिवेशनमा १६ दललाई निम्तो

एमालेको महाधिवेशनमा १६ दललाई निम्तो
ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 

ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 
‘एमाले नेताहरूले कार्यकर्तालाई चिराचिरामा विभाजन गर्न रोक्नुपर्छ’

‘एमाले नेताहरूले कार्यकर्तालाई चिराचिरामा विभाजन गर्न रोक्नुपर्छ’
पोखरेल समूहको दृष्टिमा ओलीका ७ कमजोरी

पोखरेल समूहको दृष्टिमा ओलीका ७ कमजोरी
एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित