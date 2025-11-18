‘गोल्डेन ग्लोब्स’ मनोनयन घोषणा : ‘वन ब्याटल आफ्टर एनदर’ सर्वाधिक ९ विधामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
लस एन्जलस । राजनीतिक हिंसाले भरिएको दमनकारी समाजलाई व्यंग्य गर्ने फिल्म ‘वन ब्याटल आफ्टर एनदर’ ले सन् २०२६ को गोल्डेन ग्लोब्स अवार्डको मनोनयनमा वर्चस्व जमाएको छ । यो फिल्म ९ वटा विधामा मनोनित भएको छ ।
एक फिल्म निर्माताको निष्क्रिय परिवारको बारेमा बनेको फिल्म ‘सेन्टीमेन्टल भ्यालु’ र भ्याम्पायर फिल्म ‘सिनर्स’ क्रमशः आठ र सात विधामा मनोनयन भएका छन् ।
गोल्डेन ग्लोब्सले ड्रामा र संगीत/कमेडी विधाका फिल्मलाई छुट्टाछुट्टै सम्मान गर्ने भएकाले, यी चलचित्रले विभिन्न विधामा शीर्ष पुरस्कारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
सिरिजतर्फ एक भव्य थाइल्याण्ड रिसोर्टमा सेट गरिएको व्यंग्यपूर्ण सिरिज “द ह्वाइट लोटस’ र आपराधिक अनुसन्धानको कथामा बनेको ‘एडोलसेन्स’ ले क्रमशः ६ र ५ विधामा मनोनयन प्राप्त गरेका छन् ।
उनीहरूलाई पछि पार्दै कमेडी-सस्पेन्स “ओन्ली मर्डर्स इन द बिल्डिंग’ र साइ-फाइ थ्रिलर “सेभेरेन्स’ ले चार-चार पटक मनोनयन पाए । हालै वार्नर ब्रदर्स र एचबीओलाई प्राप्त गर्न ८२.७ अर्ब डलरको सम्झौता गरेर हलिउडलाई चकित पारेको नेटफ्लिक्सले फिल्म र टेलिभिजनमा ३५ मनोनयन प्राप्त गर्यो ।
वार्नर ब्रदर्स र एचबीओले बीच बीचमा ३१ मनोनयन प्राप्त गरे ।
पहिलो पटक, यसले पोडकास्टरहरूलाई मान्यता दिइरहेको छ, जसमा “आर्मचेयर एक्सपर्ट विथ ड्याक्स शेपर्ड” “कल हर ड्याडी” “गुड ह्याङ विथ एमी पोहलर” “द मेल रोबिन्स पोडकास्ट’ “स्मार्टलेस” र “अप फस्र्ट” जस्ता शीर्ष पुरस्कारको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
व्यावसायिक रुचि झल्काउने फिल्मलाई सम्मान गर्न अवार्डले उत्कृष्ट सिनेम्याटिक वा बक्स अफिस उपलब्धिको विधा पनि थपेको छ ।
यस विधाको मनोनयनमा एफ वन, सिनर्स, विपोन्स, विकेड ः फर गूड, जुटोपियाजस्ता निर्विवाद बक्स अफिस हिटहरू समावेश छन्, तर अझै प्रदर्शनमा नआएका अवतार ः फायर एन्ड एस, केपप डेमन हन्टर्सजस्ता फिल्म पनि मनोनयनमा छन् ।
मनोनयमा “मिसन इम्पोसिबल – द फाइनल रेकनिङ’ पनि छ, जसले निर्मातालाई आर्थिक निराशा थियो जसले दशौं लाख डलर गुमायो ।
अवार्ड समारोह जनवरी ११ मा हुनेछ ।
