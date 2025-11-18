+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

155/7 (20)
विराटनगर किंग्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

78/10(14.1)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Sudurpaschim Royals won by 77 runs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

155/7(20)
vs

विराटनगर किंग्स 2025

78/10(14.1)
WC Series
Won सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
155/7 (20)
VS
Sudurpaschim Royals won by 77 runs
विराटनगर किंग्स 2025
78/10 (14.1)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

भन्सार एजेन्टको ‘पेनडाउन’ जारी, आज पनि वार्ता

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते ९:३८

२४ मंसिर, काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपाल र भन्सार विभागबीच आज (बुधबार) फेरि वार्ता हुने भएको छ । मंगलबार भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र महासंका प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

बुधबार फेरि छलफल गर्ने गरी मंगलबारको वार्ता टुंगिएको थियो । महासंघ मंगलबारदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा ‘पेन डाउन’सहित विरोधमा उत्रिएपछि भन्सार विभागले वार्तामा बोलाएको थियो ।

महासंघले भन्सार ऐन २०८२ प्रति आपत्ति जनाउँदै विरोधमा उत्रिएपछि देशैभर भन्सार जाँचपास ठप्प भएको थियो । जसका कारण राजस्व र व्यापार प्रभावित बनेको छ ।

भन्सार ऐन २०८२ मा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरूले भन्सार एजेन्टहरुको पेशागत हकहित, काम गर्ने सहजता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउने वातावरण सिर्जना भएपछि आफूहरू विरोधमा उत्रिएको महासंघका अध्यक्ष प्राचिनकुमार थैवले बताए ।

केन्द्रीय सदस्य उमेश घिमिरेका अनुसार ऐनको विरोध गर्दै महासंघले आइतबार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र सोमबार भैरहवा भन्सार कार्यालय ठप्प गरिएको थियो । मंगलबार देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेनडाउन गरिएको थियो । पेनडाउन आज पनि जारी रहने उनले बताए ।

महासंघले भन्सार ऐन २०८२ मस्यौदा तयार हुँदादेखि नै ऐनमा समेटिनु पर्ने पेशा–व्यवसायगत हकहितसँग सम्बन्धित विषयहरूबारे भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकारवाला निकाय समक्ष राखेको थियो ।

हालै लागू भएको भन्सार ऐनमा भन्सार एजेन्टको नाम, दण्ड जरिवाना, भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र नवीकरण, निलम्बन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीसँग सम्बन्धित ‘युजर आईडी’ व्यवस्थापन, ‘एक्जिट नोट’ एवं ‘इन्ट्री नोट’ लगायत इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टहरूवाट मात्र मालबस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको थियो ।

तर, मागको वेवास्ता गर्दै लागू भएको भन्सार ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको, वैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दै तजबिजी अधिकारलाई बढावा दिइएको महासंघको ठहर छ ।

भन्सार जाँचपासमा हुने ढिलासुस्ती, भन्सार स्वचालन प्रणालीमा हुने सर्भर समस्या एवं राजश्व भुक्तानी, क्वारेन्टाइनलगायतका समस्याका बारेमा भन्सार विभाग समक्ष ताकेता र समन्वय गर्दा पनि समस्या समाधानका लागि पहल नहँुदा भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सहज र सरल हुन सकेको छैन ।

पेनडाउन भन्सार एजेन्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चन्द्र भण्डारीको घोषणा

कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चन्द्र भण्डारीको घोषणा
जाकार्तामा आगलागी, २२ जनाको मृत्यु 

जाकार्तामा आगलागी, २२ जनाको मृत्यु 
कैलाली १ बाट कांग्रेसका डा. रावलसहित ४ जनाको नाम सिफारिस

कैलाली १ बाट कांग्रेसका डा. रावलसहित ४ जनाको नाम सिफारिस
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
गोप्य भिडियो बाहिरिएसँगै अमेरिकी रक्षामन्त्रीलाई लाग्यो हत्या आरोप, संकटमा पद

गोप्य भिडियो बाहिरिएसँगै अमेरिकी रक्षामन्त्रीलाई लाग्यो हत्या आरोप, संकटमा पद
अमेरिकाले जनवरीयता गर्‍यो ८५ हजार भिसा रद्द, ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भिसा

अमेरिकाले जनवरीयता गर्‍यो ८५ हजार भिसा रद्द, ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भिसा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित