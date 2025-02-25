News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतीय ब्याटर प्रियांक पान्चालले नेपाल प्रिमियर लिग २०२५ मा कर्णाली याक्सबाट खेलेर उत्कृष्ट अनुभव पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
- उनले पहिलो खेलमै ४८ बलमा ९० रन बनाएको प्रदर्शनलाई विशेष स्मरण गर्दै लय चाँडै भेटिएको बताए।
- पान्चालले कर्णालीका लागि ७ खेलमा १९७ रन बनाएर दोस्रो सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका छन्।
२४ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट २०२५ मा कर्णाली याक्सबाट खेलेका भारतीय ब्याटर प्रियांक पान्चालले यहाँको अनुभव राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
एनपीएल खेलेर फर्कने क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस राख्दै उनले नेपालमा खेल्दा पाएको अनुभव उत्कृष्ट रहेको र यो यात्रा जारी रहने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
उनले पहिलो खेलमै टयू क्रिकेट मैदानमा ४८ बलमा ९० रन बनाएको प्रदर्शनलाई विशेष स्मरण गरे । ‘मैदानमा पाइला टेक्नेबित्तिकै अनुभूत प्रतिस्पर्धात्मक माहोलले किन वर्षौंको फर्स्ट–क्लास अनुभवपछि पनि नयाँ अवसरहरूलाई खेलाडीले पछ्याइरहन्छन् भन्ने कुरा फेरि सम्झाइदियो’ उनले लेखेका छन्। उनले लय चाँडै भेटिएको र त्यो पारीले ‘भोक अझै बाँकी छ’ भन्ने आत्मविश्वास दिएको उल्लेख गरे।
२८३ खेलमा १४ हजारभन्दा बढी रन बनाइसकेका पान्चालले करियरको कुनै पनि अवस्थामा सिकाइ रोकिँदैन भन्ने आफ्नो विश्वास दोहोर्याए। नेपाल प्रिमियर लिगले व्यक्तिगत रूपमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूसँग ड्रेसिङ–रूम बाँड्नु, युवा नेपाली खेलाडीहरूको मनोविज्ञान बुझ्नु, होटल लबीमा अन्तहीन क्रिकेट वार्तालाप गर्नु, र प्रत्येक रनमा दर्शकको उत्साह हेर्नु, यी सबैले खेलले राष्ट्रहरूलाई कसरी जोड्छ भन्ने फेरि महसुस गरायो।’
कर्णाली याक्स व्यवस्थापन, प्रशिक्षक र फ्यानप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै उनले क्रिकेटको यात्रा अघि पनि निरन्तर रहने बताएका छन्।
पान्चालले कर्णालीका लागि ७ खेलमा २ अर्धशतकसहित १९७ रन बनाए । उनको उच्च स्कोर ९० रह्यो । उनी कर्णालीका लागि दोस्रो सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी रहे ।
