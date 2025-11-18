+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

111/10 (19.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

काठमान्डु गोर्खाज 2025

111/10(19.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
111/10 (19.1)
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

वैदेशिक रोजगार विभागबाट १३ विचौलिया पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १६:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलबाट १३ जना विचौलियालाई पक्राउ गरेको छ।
  • विचौलियाले वैदेशिक रोजगारका पीडितलाई न्यायका लागि विभागमा जाँदा घेराबन्दी गरी बार्गेनिङ गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको हो।
  • पक्राउ परेकाले सेवाग्राहीलाई दु:ख हैरानी दिई बिचौलिया प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने र झुट्ठा प्रलोभन देखाउने गरेको प्रहरीले बताएको छ।

२४ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलबाट विचौलियाको काम गर्ने १३ जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बुधबार १३ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा ठगिएका पीडितहरू न्यायका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा जाँदा विचौलियाले घेराबन्दी गर्दै विभिन्न बहानामा बार्गेनिङ गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी काजिकुमार आचार्यले बताए ।

श्रम स्वीकृतीका लागि विभागमा जाने सेवाग्राहीहरुलाई दु:ख हैरानी दिइ बिचौलिया प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिदिन सहयोग गर्ने साथै वैदैशिक रोजगार मुद्दाका संलग्नहरूलाई आफ्नो समूहले पक्राउ गरिदिने जस्ता झुट्ठा प्रलोभन देखाइ मोलमोलाइ गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

बिचौलिया पक्राउ वैदेशिक रोजगार विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मानवअधिकारलाई राजनीतिबाट अलग्गै राख्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश राउत

मानवअधिकारलाई राजनीतिबाट अलग्गै राख्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश राउत
काठमान्डु गोर्खाजले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य

काठमान्डु गोर्खाजले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य
आमाबुबा भएकै अधिकांश बालबालिका बालगृहमा

आमाबुबा भएकै अधिकांश बालबालिका बालगृहमा
राजमार्ग विस्तार हुने क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण नगर्न विभागले गरायो सचेत

राजमार्ग विस्तार हुने क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण नगर्न विभागले गरायो सचेत
उपराष्ट्रपति यादवसँग कतारका राजदूतको भेट   

उपराष्ट्रपति यादवसँग कतारका राजदूतको भेट   
गौरवगाथादेखि भग्नावशेषसम्म : रुग्ण उद्योगहरूको पुनर्जीवन मार्गचित्र

गौरवगाथादेखि भग्नावशेषसम्म : रुग्ण उद्योगहरूको पुनर्जीवन मार्गचित्र

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित