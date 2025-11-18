वैदेशिक रोजगार विभागबाट १३ विचौलिया पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलबाट १३ जना विचौलियालाई पक्राउ गरेको छ।
- विचौलियाले वैदेशिक रोजगारका पीडितलाई न्यायका लागि विभागमा जाँदा घेराबन्दी गरी बार्गेनिङ गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको हो।
- पक्राउ परेकाले सेवाग्राहीलाई दु:ख हैरानी दिई बिचौलिया प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने र झुट्ठा प्रलोभन देखाउने गरेको प्रहरीले बताएको छ।
२४ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलबाट विचौलियाको काम गर्ने १३ जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बुधबार १३ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा ठगिएका पीडितहरू न्यायका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा जाँदा विचौलियाले घेराबन्दी गर्दै विभिन्न बहानामा बार्गेनिङ गरेको पाइएपछि पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी काजिकुमार आचार्यले बताए ।
श्रम स्वीकृतीका लागि विभागमा जाने सेवाग्राहीहरुलाई दु:ख हैरानी दिइ बिचौलिया प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी गरिदिन सहयोग गर्ने साथै वैदैशिक रोजगार मुद्दाका संलग्नहरूलाई आफ्नो समूहले पक्राउ गरिदिने जस्ता झुट्ठा प्रलोभन देखाइ मोलमोलाइ गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4