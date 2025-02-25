च्याम्पियन्स लिगमा आर्सनलको लगातार छैटौं जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ मंसिर, काठमाडौं । इंग्लिस क्लब आर्सनलले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ । आर्सनलले लगातार छैटौं निकाल्ने क्रममा गएराति भएको खेलमा क्लब ब्रुगलाई ३-० गोलअन्तरले हरायो ।
आर्सनलको जितमा नोनी माडुएकेले दुई गोल गर्दा गाब्रियल मार्टिनेलीले एक गोल गरे । पहिलो हाफमा एक गोल गरेको आर्सनलले दोस्रो हाफमा दुई गोल थप्यो ।
खेलको २५औं मिनेटमा माडुएकेले गोल गर्दै आर्सनललाई अग्रता दिलाएका थिए । दोस्रो हाफको ४७औं मिनेटमा उनैले दोस्रो गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर पारे ।
५६औं मिनेटमा मार्टिनेलीले गोल गरेपछि आर्सनल ३-० ले विजयी भयो ।
लगातार ६ खेल जितेपछि आर्सनल १८ अंकसहित शीर्षस्थानमा कायमै छ । ब्रूग भने ४ अंकसहित ३१औं स्थानमा छ ।
गएराति नै भएको अन्य खेलमा कोपनहेगनले भिल्लारियललाई ३-२ ले हराउँदा अयाक्सले काराबागलाई ४-२ गोलअन्तरले हरायो ।
न्युकासल र बायर लेभरकुसनले २-२ को बराबरी खेल्दा बेनफिकाले नापोलीलाई २-० ले हरायो । पीएसजी एथ्लेटिक क्लबसँग गोलरहित बराबरीमा रोकियो ।
युभेन्ट्सले पाफोसलाई २-० ले हराउँदा डर्टमुन्ड र बोडो गिम्ट २-२ को बराबरी खेले ।
