फिस्लिङ नजिकै ३ वटा सवारीसाधन ठोकियो, ७ जना घाइते

- मुग्लिन-काठमाडौं सडकखण्डको फिस्लिङ नजिकै तीन वटा सवारीसाधन ठोकिएका छन्।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी रविन्द्र खनालले सात जना सामान्य घाइते भएको जानकारी दिनुभयो।
- घाइतेहरू उपचारपछि फर्किएका छन् र सडकमा सवारी साधन चल्न थालेका छन्।
२६ मंसिर, काठमाडौं। मुग्लिन-काठमाडौं सडकखण्डको फिस्लिङ नजिकै पानीधारामा ३ वटा सवारीसाधन ठोकिएको छ।
सवारी साधान ठोकिएर ७ जना सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चिवतनको डीएसपी रविन्द्र खनालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार घाइतेहरू उपचारपछि फर्किएका छन् भने सडकमा सवारी साधन चल्न थालेका छन् ।
