+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

94/10 (17.5)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Lumbini Lions won by 40 runs

विराटनगर किंग्स 2025

94/10(17.5)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
94/10 (17.5)
VS
Lumbini Lions won by 40 runs
Won लुम्बिनी लायन्स 2025
134/8 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

प्रिन्सिपलको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्याब्सन कोशीको ‘लिडरसिप समिट’

दिगो तथा भरपर्दो नेतृत्व र संस्कारयुक्त विद्यालय निर्माणको मुख्य ध्येयका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्याब्सन कोशी प्रदेश अध्यक्ष सुमित थापाले बताए।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २६ गते १३:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्याब्सन कोशी प्रदेशले मंसिर २६ गते इटहरीमा लिडरसिप समिट आयोजना गर्ने भएको छ।
  • समिटमा ३०० प्रिन्सिपल सहभागी हुने र विद्यालय नेतृत्वलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
  • भारत र बेलायतबाट आएका विशेषज्ञले बालबालिका विकास र विद्यालय वातावरण सुधारबारे प्रस्तुति दिने भएका छन्।

२६ मंसिर, इटहरी। निजी तथा आवसीय विद्यालयीय संघ (प्याब्सन) कोशी प्रदेशले लिडरसिप समिटको आयोजना गर्ने भएको छ। मंसिर २६ गते शुक्रवार इटहरीको सोल्टी वेस्टेण्डमा भव्यताका साथ समिट हुन लागेको हो।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति विजुकुमार थपलियाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न हुने समिटमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय विज्ञको प्रस्तुति सहितको कार्यक्रम तय गरिएको छ।

दिगो तथा भरपर्दो नेतृत्व र संस्कारयुक्त विद्यालय निर्माणको मुख्य ध्येयका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्याब्सन कोशी प्रदेश अध्यक्ष सुमित थापाले बताए।

रिसाइकल र रियुजको कल्चरबारे विद्यार्थीलाई बुझाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले विद्यार्थीलाई भन्दा सुरुमा विद्यालय नेतृत्वलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे। तीनसय प्रिन्सिपलहरू सहभागी हुने समिटमा निरन्तर सिकाई सँगै समयको महत्त्व र समयनिष्ठताको प्रभाव बारे समेत खुलस्त पारिने भएको छ।

प्रविधिको सही प्रयोग नगर्दा बालबालिकाको भविष्यमा पार्ने प्रभावलाई लिएर छुट्टै सेसन सञ्चालन गरिने भएको छ। विद्यालयका प्रिन्सिपल तथा शिक्षकलाई एआईको प्रयोगबारे समेत प्रशिक्षित गराइने भएको छ।

विद्यार्थीको विकासको लागि अभिभावक र विद्यालयको भूमिकाबारे छलफल गराइने भएको हो। शिक्षक लिडरको माध्यमबाट विद्यालयको वातावरण सुधार गर्ने र त्यसको प्रभाव जेन अल्फा पुस्तासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।

सामाजिक संरचनाहरू कमजोर बन्दै गएको र बालबालिकाको संवेगात्मक विकासमा गम्भीर प्रभाव परेकाले भविष्यको पुस्तालाई खतराबाट मुक्त गर्नुपर्ने समिटमा सहभागी वक्ता तथा शिक्षाकर्मी अञ्जु भट्टराईले बताइन्।

समिटमा शिक्षक तथा विद्यालयलाई बालबालिकाले संवेगात्मक र सामाजिक विकासको प्रक्रियाको बारेमा बुझाइने उनको भनाइ छ । बालबालिकाको भविष्यमा पर्ने दूरगामी प्रभावबारे शुक्रवारको सेसनमा गम्भीर छलफल हुन लागेको हो।

भारतबाट सहभागी जनाउन लागेकी बाल मनोवैज्ञानिक डाक्टर तनु श्री सिंह प्रमुख वक्ता रहने कार्यक्रममा विद्यालयीय स्वच्छताको बारेमा छलफल हुने भएको छ । विद्यालयलाई सुसंस्कृत बनाउन शिक्षक लिडरको भूमिका र बालबालिकाको मनोविज्ञानबारे सिंहले अनुभव सहितका सामाग्री प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन्।

बेलायत बाट आएका शिक्षाविद् क्रिस डापारले बालबालिकाको चरित्र निर्माण गरेर विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासबारे छलफल गर्ने भएका छन् । विद्यालयको भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम, विद्यालयको प्रशासन र शिक्षकको गतिविधिले बालबालिकालाई पार्ने प्रभावबारे खुलेर बहस हुने बताइएको छ।

नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि प्याब्सन लिडरसिप समिट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पाल्पामा जिप दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, ८ घाइते

पाल्पामा जिप दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, ८ घाइते
ढोरपाटनमा गाउँको मौलिकता जोगाउने चुनौती

ढोरपाटनमा गाउँको मौलिकता जोगाउने चुनौती
नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको दबदबा हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको दबदबा हुन्छ : सञ्चारमन्त्री
नेपालमा मिचाहा प्रजाति ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ : कृषिमन्त्री

नेपालमा मिचाहा प्रजाति ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ : कृषिमन्त्री
टेलर स्विफ्टले गर्दैछिन् ओसन हाउसमा विलासी विवाह, पाहुनाको सूचीमा को छन् ?

टेलर स्विफ्टले गर्दैछिन् ओसन हाउसमा विलासी विवाह, पाहुनाको सूचीमा को छन् ?
कोइराला निवास : आगोले जोगिएको भागमा रंगरोगन, ध्वस्त संरचना जस्ताको तस्तै

कोइराला निवास : आगोले जोगिएको भागमा रंगरोगन, ध्वस्त संरचना जस्ताको तस्तै

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित