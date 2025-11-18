टेलर स्विफ्टले गर्दैछिन् ओसन हाउसमा विलासी विवाह, पाहुनाको सूचीमा को छन् ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । पपस्टार टेलर स्विफ्टले फुटबल खेलाडी ट्राभिस केल्सेसँग इन्गेजमेन्टको घोषणा गर्दा विश्वभरका प्रशंसक हर्षित भए । बधाईको ओइरो यति लाग्यो कि प्रशंसकदेखि राजनीतिज्ञसम्मले शुभकामना दिए ।
त्यसपछि प्रशंसक यी दुईको विवाह हेर्न अधैर्य छन् । विवाहको मिति आधिकारिक रूपमा घोषणा गरिएको छैन, हलिउड मिडिया सन् २०२६ को जुनमा विवाह हुन सक्ने बताउँछन् ।
विवरणअनुसार, यो जोडीले एट्लान्टिक महासागरमा अवस्थित एक रमणीय थलोमा विवाह गर्दैछ । त्यहाँको विलासी होटल सुन्दर मात्र छैन, त्यहाँ हुने सम्भावित खर्चको पनि चर्चा भैरहेको छ ।
पेज सिक्सको रिपोर्ट अनुसार, टेलर र ट्राभिस रोड आइल्याण्डको ओसन हाउसमा विवाह गर्ने योजनामा छन् । स्रोतलाई उद्धृत गर्दै, समाचारमा जनाइएअनुसार, यो विवाह जुन १३, २०२६ मा हुनेछ ।
टेलरले आफ्नो विलासी विवाहमा आफ्नो कूल सम्पत्ति १.६ अर्ब डलरमध्ये राम्रै हिस्सा विवाहमा खर्चिने भएकी छिन् । विवाहमा आउने पाहुनाको सूची पनि लामो हुँदै गैरहेको छ ।
ट्राभिसले आफ्ना बाल्यकालका साथी र एनएफएल टोलीका साथीहरूलाई आमन्त्रित गर्ने योजना बनाए पनि, टेलरसँग प्रसिद्ध साथीको लामो सूची छ । सेलेना गोमेज र एड शीरन पनि उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार, टेलरले सुरुमा वाच हिल मेन्सनमा विवाह गर्ने योजना बनाएकी थिइन् । द युएस सनको रिपोर्टअनुसार गायिका त्यहाँ विवाह गर्न चाहन्थिन्, तर बढ्दो पाहुना सूची र अन्य कारण त्यो स्थल अव्यवहारिक भयो ।
यो जोडीले केही समयदेखि टेनेसीमा ब्ल्याकबेरी फार्मको बारेमा सोचिरहेका थिए, तर अब ओशन हाउस होटलमा विवाह स्थलको टुंगो लागेको छ ।
यस लक्जरी होटलको वेबसाइटका अनुसार, ओशन हाउसको भाडा ६०० देखि ७५५ डलर सम्म छ । यो स्थलमा विवाहको लागि विभिन्न सुविधा र विकल्प पनि छन् । विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमको लागि चार छुट्टाछुट्टै ठाउँ समावेश छन् ।
यहाँ एउटा जडीबुटी बगैंचा पनि छ जहाँ केवल २० जना मात्र बस्न सक्छन् । २०० देखि २५० पाहुनाहरू भएका ठूला पार्टीहरूको लागि, पूर्वी लन र समुद्री किनारा छन्, जसको शुल्क पनि निकै महंगो छ ।
विवाहका पाहुनाले निजी डुङ्गा र याट क्रूज, ओशन एण्ड हार्वेस्ट स्पा, क्रोकेट, समुद्र तट, योग र क्याबानाको आनन्द लिन सक्छन् । मूल्य, स्थान, वा पाहुना सूची जस्तोसुकै भए पनि, सुविधा उपलब्ध छन् ।
टेलर र ट्राभिसको भव्य विवाहको बारेमा प्रशंसक उत्साहित छन् भन्ने कुरा निश्चित छ ।
