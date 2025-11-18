+
अनलाइनखबरकर्मी शर्मालाई उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार

२०८२ मंसिर २६ गते १२:२६

२६ मंसिर,बुटवल । रूपन्देही व्यापार संघले उत्कृष्ट आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार-२०८२ बाट अनलाइनखबरका बुटवल संवाददाता टोपराज शर्मालाई पुरस्कृत गरेको छ ।

संघले हरेक दुई वर्षमा प्रदान गर्दै आएको यो पुरस्कार यस वर्ष अनलाइनखबरकर्मी शर्मासँगै कान्तिपुर टेलिभिजनकी उपसम्पादक अमृता अनमोललाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरेको हो ।

जिल्लाको समग्र आर्थिक विषयसँगै संस्थाले व्यवसायिक हक हितका पक्षमा र सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा गरेका गतिविधिका विषयमा खोजमूलक समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण गरेको मूल्याङकन गरी उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय भएको संघका महासचिव फर्सुराम पन्तले बताए ।

पुरस्कारको राशी जनही बाह्र हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको छ । पत्रकारद्वय शर्मा र अनमोललाई लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थी, संघका अध्यक्ष दीपक अधिकारी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश ढकाल लगायतले सम्मानपत्र प्रदान गरेको थिए । सो अवसरमा बोल्दै पूर्वमन्त्री पन्थीले रुपन्देही प्रदेशकै आर्थिक र औद्योगिक केन्द्र भएको चर्चा गर्दै स्वदेशी उद्योगी र व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कानूनको अझै अभाव रहेको औंल्याए ।

पन्थीले निजी क्षेत्र नै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले नीजि क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

संघका अध्यक्ष दीपक अधिकारीले संघले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा एक करोड बढी लगानीमा ब्लड बैंक स्थापना गरेको र त्यसको दीगो सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारको साथ आवश्यक रहेको बताए ।

पत्रकारिता पुरस्कार
प्रतिक्रिया
