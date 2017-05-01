+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भृकुटीमण्डपमा एमाले बन्दसत्र : नेकपाको इतिहासदेखि टिकटक पार्कसम्म

आयोजक समितिका एक सदस्य विनोद श्रेष्ठले प्रतिनिधिहरुको रिफ्रेसमेन्टदेखि नेकपा एमालेको राजनीतिक यात्राको इतिहासबारे जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १२:४०
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको बन्दसत्र भृकुटीमण्डपमा २ हजार २६२ प्रतिनिधि अट्ने गरी टेन्टमा आयोजना गरिएको छ।
  • प्रदर्शनीमार्गसँगै नेकपा एमालेको राजनीतिक इतिहास र जनसंगठनको जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ।
  • टिकटक पार्क नामक ठाउँमा फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउने गतिविधि गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२८ मंसिर, काठमाडौं। नेकपा एमालेको बन्दसत्र हुने भृकुटीमण्डपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासबारे बुझ्ने व्यवस्थादेखि टिकटक बनाउने पार्कसम्मको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आयोजक समितिका एक सदस्य विनोद श्रेष्ठले प्रतिनिधिहरुको रिफ्रेसमेन्टदेखि नेकपा एमालेको राजनीतिक यात्राको इतिहासबारे जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

प्रदर्शनीमार्गसँगै जोडिएको मुख्य प्रवेशद्वालाई आकर्षक ढंगले सजाइएको छ । सुनौलो रंग मिश्रित मुख्य प्रवेशद्वारलाई ‘गोल्डेन गेट’ नाम दिइएको छ ।

गोल्डेन गेटबाट प्रतिनिधिहरु सरासर बगैंचाभित्र प्रवेश गर्नेछन् । त्यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि हालसम्मको एमालेको राजनीतिक यात्राबारे बुझ्न सकिने गरी जानकारीमुलक सामग्रीहरु राखिएको छ ।

त्यहाँबाट अगाडि बढ्दा नेकपा एमालेको जनसंगठनहरुको स्थितिबारे बुझ्न सकिने सामग्रीहरु र सूचनाबारे राखिएको छ ।

त्यसपछि फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने लगायतका गतिविधि गर्न मिल्ने ठाउँ समेत छुट्याइएको छ । त्यसलाई ‘टिकटक पार्क’ नाम दिइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेकपा एमालेको बन्दसत्रका लागि भृकुटीमण्डपको खुला चौरमा टेन्ट राखेर हल बनाइएको छ । प्रदर्शनी कक्षको हलमा भने खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

उदघाटन समारोहको मञ्च र बन्द सत्रको हल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका विनोद श्रेष्ठले हलमा २ हजार २६२ प्रतिनिधिहरु अट्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

हिजो भक्तपुरको सल्लाघारीमा महाधिवेशन औपचारिक उदघाटन गरेको एमालेले आजबाट नेतृत्व चयनका लागि बन्दसत्र सुरु गर्न लागेको हो ।

एमाले महाधिवेशन बन्दसत्र भृकुटीमण्डप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनाव नलड्ने एमाले नेता युवराज ज्ञवालीको घोषणा

चुनाव नलड्ने एमाले नेता युवराज ज्ञवालीको घोषणा
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु
एमालेको बन्दसत्र फेरि सर्‍यो, १ बजेदेखि सुरु हुने

एमालेको बन्दसत्र फेरि सर्‍यो, १ बजेदेखि सुरु हुने
विद्युत प्राधिकरण बुटवलकी कर्मचारी एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि

विद्युत प्राधिकरण बुटवलकी कर्मचारी एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि
एमाले महाधिवेशन : बैजनाथ चौधरीद्वारा सचिवमा उम्मेदवारी घोषणा

एमाले महाधिवेशन : बैजनाथ चौधरीद्वारा सचिवमा उम्मेदवारी घोषणा
एमालेको बन्दसत्र १२ बजेपछि, बिहान केन्द्रीय कमिटी बैठक

एमालेको बन्दसत्र १२ बजेपछि, बिहान केन्द्रीय कमिटी बैठक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित