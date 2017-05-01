+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

85/10 (19.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

86/4(8.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Lumbini Lions won by 6 wickets

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

85/10(19.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

86/4(8.6)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
85/10 (19.1)
VS
Lumbini Lions won by 6 wickets
Won लुम्बिनी लायन्स 2025
86/4 (8.6)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

एमाले महाधिवेशन : बैजनाथ चौधरीद्वारा सचिवमा उम्मेदवारी घोषणा

नयाँ नेतृत्वमा सहमति नभए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षले छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते ९:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा पोलिटब्युरो सदस्य बैजनाथ चौधरीले सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्।
  • अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षले छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेका छन्।
  • चौधरीले २०४७ सालदेखि पार्टीमा क्रियाशील भएर तीन कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भई सचिव पदमा पुग्न चाहेको बताउनुभयो।

२८ मंसिर, बुटवल। नेकपा एमालेको जारी ११औं महाधिवेशनमा पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य बैजनाथ चौधरीले सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।

नयाँ नेतृत्वमा सहमति नभए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षले छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेको छ ।

नवलपरासी पश्चिमका चौधरीले आफू आठौं महाधिवेशनदेखि लगातार तीन कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य नर्वाचित भएकाले यसपटक पदाधिकारीमा पुग्न चाहेको बताए।

‘२०४७ सालदेखि पार्टीमा पूर्णकालीन भएर क्रियाशील छु, थारू क्लष्टरको सबैभन्दा सिनियर नेता हुँ, त्यसैले सचिवमा मेरो उम्मेदवारी न्यायोचित छ’ चौधरीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘सिनियारिटी, योग्यता, क्षमता र निश्कलंक छविले गर्दा दुबै प्यानलमा पर्छु भन्ने विश्वास छ । नपरे एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छु।’

२७ वर्षको उमेरमा सबैभन्दा कान्छो जिल्ला विकास समिति सभापतिदेखि संघीय सांसद, प्रदेश मन्त्री र पार्टीका विभिन्न भूमिकामा हुँदा कहीँकतै आर्थिक र अन्य विषयमा प्रश्न नउठेको दावी गर्दै चौधरीले पार्टी र मुलुकले खोजेको स्वच्छ छवि र बेदाग नेतृत्व भएकाले आफ्नो उम्मेदवारी स्वभाविक हुने तर्क गरे ।

चौधरी पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा साढे तीन वर्ष भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री थिए ।

चौधरी पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र जनभावना अनुसार चलाउनुपर्ने मान्यता राख्दै आएका नेता हुन् । चौधरी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निकट मानिन्छन् ।

२०४२ सालमा नेकपा मालेमा संगिठत भएर पार्टी राजनीति शुरु गरेका चौधरी २०४७ सालमा नेकपा (माले)को नवलपरासी जिल्ला सदस्य र पार्टी एकताबाट नेकपा एमाले भएपछि २०५७ सम्म जिल्ला सदस्य, २०५७ देखि २०६५ सम्म उपसिचव, ०६४ सालमा नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघको संस्थापक महासचिव, २०६५, २०७० र २०७८ सालका महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

उनी तत्कालीन लुिम्बनी अञ्चल इञ्चार्ज र लुम्बिनी प्रदेश सहइञ्चार्ज तथा पार्टीको जनसंगठन प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर एशोसिएसनको इञ्चार्ज समेत हुन् ।

एमाले महाधिवेशन बैजनाथ चौधरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेको बन्दसत्र १२ बजेपछि, बिहान केन्द्रीय कमिटी बैठक

एमालेको बन्दसत्र १२ बजेपछि, बिहान केन्द्रीय कमिटी बैठक
एमाले महाधिवेशन : भृकुटीमण्डपको टेन्टमुनि बन्दसत्र, प्रदर्शनी हलमा खानपान

एमाले महाधिवेशन : भृकुटीमण्डपको टेन्टमुनि बन्दसत्र, प्रदर्शनी हलमा खानपान
एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा

एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा
महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म

महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म
सल्लाघारीको सभाबाट ओलीको प्रश्न-एमालेमाथि प्रहार किन ?

सल्लाघारीको सभाबाट ओलीको प्रश्न-एमालेमाथि प्रहार किन ?
सल्लाघारीबाट एमालेको सन्देश- फेरि उठ्नेछौं

सल्लाघारीबाट एमालेको सन्देश- फेरि उठ्नेछौं

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित