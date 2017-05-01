+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

85/10 (19.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

86/4(8.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Lumbini Lions won by 6 wickets

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

85/10(19.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

86/4(8.6)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
85/10 (19.1)
VS
Lumbini Lions won by 6 wickets
Won लुम्बिनी लायन्स 2025
86/4 (8.6)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

एमाले महाधिवेशन : भृकुटीमण्डपको टेन्टमुनि बन्दसत्र, प्रदर्शनी हलमा खानपान

उदघाटन समारोहको मञ्च र बन्द सत्रको हल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका विनोद श्रेष्ठले हलमा २ हजार २६२ प्रतिनिधिहरु अट्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते ८:२५
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको बन्दसत्र भृकुटीमण्डपको खुला चौरमा टेन्ट राखेर २ हजार २६२ प्रतिनिधि बस्ने गरी तयार गरिएको छ।
  • बन्दसत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल दाबेदार छन् र सहमतिमा नभए मतदान हुनेछ।
  • प्रतिनिधिहरूले २५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछन् र विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिनेछ।

२८ मंसिर, काठमाडौं। नेकपा एमालेको बन्दसत्रका लागि भृकुटीमण्डपको खुला चौरमा टेन्ट राखेर हल बनाइएको छ। प्रदर्शनी कक्षको हलमा भने खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ। भृकुटीमण्डप परिसरमा अहिले टेन्ट टाँगेर बिहानको नास्ता र दिउँसोको खाना पकाउने काम भइरहेको छ ।

उदघाटन समारोहको मञ्च र बन्द सत्रको हल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका विनोद श्रेष्ठले हलमा २ हजार २६२ प्रतिनिधिहरु अट्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

टेन्ट मुनि बनाएको हलमा शीर्ष नेताहरु बस्नका लागि मञ्च बनाएर सोफा राखिएको छ। प्रतिनिधिहरू बस्नका लागि तल कार्पेट ओछ्याएर प्लास्टिकका कुर्सीहरू राखिएको छ । साउन्ड सिस्टम, बिजुली बत्ती जडान लगायतका काम शनिबार राति अबेरसम्म जारी थियो।

श्रेष्ठले भृकुटीमण्डपको मुख्य प्रदर्शनी कक्षमा भने प्रतिनिधिहरूका लागि खाने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। त्यहाँ राउण्ड टेबल र कुर्सीहरू राखिएको छ।

महाधिवेशन लम्बिए पनि त्यसका लागि समेत आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको श्रेष्ठले बताए। हिजो भक्तपुरको सल्लाघारीमा महाधिवेशन औपचारिक उदघाटन गरेको एमालेले नेतृत्व चयनका लागि बन्दसत्र सुरु गर्न लागेको हो। बन्दसत्र बिहान आठ बजेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु गर्ने तयारी छ। त्यहाँ प्रतिनिधिहिरु पुग्ने क्रम जारी छ।

विधान महाधिवेशन गत भदौमै सम्पन्न गरिसकेकाले आजबाट एमाले नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । नेतृत्वमा हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल दाबेदार छन्। सकेसम्म सहमतिमा, सहमति नभए मतदान प्रक्रियामार्फत् भए पनि नेतृत्व चयन गर्ने एमालेको तयारी छ । मतदानमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने एमालेले जनाएको छ।

बन्दसत्रमा २ हजार २६२ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन्। उनीहरुले एक अध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिवसहित २५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछन् ।

एमाले महाधिवेशन भृकुटीमण्डप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेको बन्दसत्र १२ बजेपछि, बिहान केन्द्रीय कमिटी बैठक

एमालेको बन्दसत्र १२ बजेपछि, बिहान केन्द्रीय कमिटी बैठक
एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा

एमाले नेतृत्वबारे प्रतिनिधि : पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको पक्षमा
महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म

महाधिवेशनको मौका : जुम्लामा बनेको गाँजाका लुगादेखि चिया र चिप्सको व्यापारसम्म
सल्लाघारीको सभाबाट ओलीको प्रश्न-एमालेमाथि प्रहार किन ?

सल्लाघारीको सभाबाट ओलीको प्रश्न-एमालेमाथि प्रहार किन ?
सल्लाघारीबाट एमालेको सन्देश- फेरि उठ्नेछौं

सल्लाघारीबाट एमालेको सन्देश- फेरि उठ्नेछौं
एमालेलाई अन्य दलहरूको सन्देश– एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुगिँदैन

एमालेलाई अन्य दलहरूको सन्देश– एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुगिँदैन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित