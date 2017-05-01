चुनाव नलड्ने एमाले नेता युवराज ज्ञवालीको घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले ७० वर्ष पुगिसकेपछि चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन्।
- ज्ञवालीले पार्टीमा सक्रिय भने रहने बताए।
- एमालेले गत भदौमा विधान सम्मेलनबाट ७० वर्षे उमेर हद हटाइसकेको छ।
२८ मंसिर, काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन्।
७० वर्ष पुगिसकेका ज्ञवालीले चुनाव नलड्ने तर पार्टीमा सक्रिय भने रहने बताए ।
भृकुटीमण्डपमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै ज्ञवालीले चुनाव नलड्ने घोषणा गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
एमालेले गत भदौमा विधान सम्मेलनबाट ७० वर्षे उमेर हद भने हटाइसकेको छ ।
