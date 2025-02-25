नवाैं एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप पुस ११ देखि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल भलिबल संघले पुस ११ देखि २० गतेसम्म दशरथ रंगशालामा नवाैँ एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने जनाएको छ।
- प्रतियोगिताबाट शीर्ष ८ पुरुष र शीर्ष ६ महिला टिम पीएम कप एनभीए राष्ट्रिय लिगमा छनोट हुनेछन् भने विजेताले नगद ५ लाख प्राप्त गर्नेछन्।
- प्रतियोगितामा सहभागी टिमका लागि पुस ५ गतेसम्म दर्ता समय रहेको र अनुमानित बजेट ८० लाख रहेको संघले जानकारी दिएको छ।
२८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल भलिबल संघ (एनभीए) को आयोजनामा नवाैँ एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप पुस ११ देखि हुने भएको छ ।
नेपाल भलिबल संघले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता पुस ११ देखि २० गतेसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगलाको कभर्डशलमा हुने जानकारी दिएको हो ।
सहभागिताको लागि प्रदेश, जिल्ला र क्लबलाई जानकारी गराएको संघले जनाएको छ ।
नेपाल भर रहेका खेलाडीहरुलाई अवसर दिने लक्ष्य अनुिार देशभरबाट आउने क्लबहरुलाई सहभागी गराउने नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
चन्दले सहभागिताको अवसर र हिसावले यो ठूलो प्रतियोगिता भएको र यसबाट उत्कृष्ट हुने क्लब/टिमहरुलाई पीएम कप एनभीए लिगमा सहभागी गराइने बताए ।
प्रतियोगिताबाट शीर्ष ८ पुरुष र शीर्ष ६ महिला टिम दशाैं पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय लिगमा छनोट हुने संघका महासचिव रोशन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिताको दुवैतर्फको विजेताले नगद ५ लाख प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले २ लाख ५० हजार र तेस्रोले १ लाख २५ हजार प्राप्त गर्नेछ ।
त्यस्तै महिला र पुरुष सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले समान २५ हजार तथा विधागत उत्कृष्ट खेलाडीले १५-१५ हजार प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रतियोगिताको अनुमानित बजेट ८० लाख रहेको संघका महासचिव रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुने टिमका लागि पुस ५ गतेसम्म टिम दर्ताको समय रहेको संघले जनाएको छ ।
भलिबल खेलको विकास र विस्तार गर्न र प्रदेश, जिल्ला, क्लब सबैलाई चलायमान बनाउने संघले नियमित रुपमा एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप र पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष लिग आयोजना गर्दै आएको छ ।
