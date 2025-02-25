राफिन्हाको दुई गोलमा बार्सिलोनाको जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२८ मंसिर, काठमाडौं । ब्राजिलियन विंगर राफिन्हाको दुई गोल मद्दतमा स्पेनिस लालिगा फुटबलमा शीर्षस्थानको बार्सिलोनाले जित हासिल गरेको छ ।
बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा भएको खेलमा ओसासुनालाई २-० गोलअन्तरले हराएको हो ।
राफिन्हाले दोस्रो हाफको ७०औं र ८६औं मिनेटमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई जित दिलाए ।
जितपछि बार्सिलोनाको १७ खेलमा ४३ अंक भएको छ । पराजित ओसासुनाको १५ अंक छ र १६औं स्थानमा छ ।
गएराति नै भएको अर्को खेलमा एट्लेटिको मड्रिडले भ्यालेन्सियालाई २-१ गोलअन्तरले हरायो ।
