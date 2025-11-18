संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीको अध्यक्षमा नेविसंघका टंक पराजुलीलाई जिम्मेवारी

Listen News
२८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीको अध्यक्षमा टंक पराजुलीलाई जिम्मेवारी तोेकेको छ ।
संघका अध्यक्ष दुजाङ शर्पाले संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीको अध्यक्षमा पराजुलीलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । संघको विधान, नीति तथा निर्देशन अनुसार जिम्मेवारी बहन गर्न र निर्धारित समयभित्र अधिवेशन गराउन पराजुलीलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
पराजुली प्रदर्शनमार्गस्थित वाल्मिकी क्याम्पसमा अध्ययनरत छन् ।
