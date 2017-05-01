+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बलिउड हल्लाइरहेको ‘धुरन्धर’ को अरबी गीत : के हो यसको भित्री कथा ?

यो गीत हाल ‘धुरन्धर’ फिल्मका कारण चर्चामा छ, यो एक वर्ष पुरानो हो । यो जुन २०२४ मा फ्लिपार्चीको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १२:५३
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'धुरन्धर' मा अक्षय खन्नाले रहमान डकैतको भूमिका निभाएका छन् र उनको एन्ट्री गीत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।
  • 'धुरन्धर' ले पहिलो चार दिनमा १३० करोड भारुभन्दा बढी कमाएको छ र रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना लगायत कलाकार छन्।
  • गीत 'धुरन्धर' मा प्रयोग भएको अरबी गीत फ्लिपाराचीले लेखेका हुन् र यो गीतको स्टेपहरू सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा फिल्म “धुरन्धर’ को बारेमा धेरै छलफल भएको छ । तर अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा भएको पात्र अक्षय खन्नाको चरित्र हो, “रहमान डकैत ।’

खन्नाले विगतमा धेरै चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन्, जहाँ उनको अभिनय कौशलको अत्यधिक प्रशंसा गरिएको छ । चाहे त्यो “छावा’ मा औरंगजेबको भूमिका होस् वा “दृश्यम २’ मा आईजी तरुण अहलावतको भूमिका होस् ।

तर यसपटक, अक्षय खन्नाको साथमा रहमान डकैतको भूमिकामा, फिल्मको एक दृश्यमा बलुच नेतासँगको भेटघाटको क्रममा उनको एन्ट्री गीतको पनि धेरै चर्चा भइरहेको छ ।

सायना नेहवाल होस् वा आम जनता… यो गीतका फ्यानले यससँग सम्बन्धित स्टेपहरू गरिरहेका छन् र गीतमा रिलहरू बनाइरहेका छन् ।

यो गीत ‘धुरन्धर’ फिल्ममा त्यतिबेला आउँछ जब खलनायक रहमान डकैतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका अक्षय खन्ना पार्टीमा भाग लिन जान्छन् ।

अक्षय गीतको धुन र शब्दमा नाचिरहेको देखिन्छ । धेरै मानिसले सामाजिक सञ्जालमा यो दृश्यको रिल सेयर गरिरहेका छन्, र धुनमा रिल पनि सिर्जना गरिरहेका छन् ।

यद्यपि यो गीत हाल ‘धुरन्धर’ फिल्मका कारण चर्चामा छ, यो एक वर्ष पुरानो हो । यो जुन २०२४ मा फ्लिपार्चीको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको थियो ।

यो गीत फ्लिपर्चीले लेखेका हुन् र डीजे आउटलले मिक्स गरेका हुन् ।

पहिले, यस गीतको शब्दहरूको समान अनुवाद पढ्नुहोस् । ध्यान दिनुहोस् कि यो शाब्दिक अनुवाद होइन । गीतको मुड पार्टीमा रमाइलो गर्ने बारेमा हो ।

यो अरबी गीत हो र यसको उच्चारण बहराइनी हो ।

गीतका शब्दहरू यस प्रकार छन् :

यदि तिमीहरू दुई जना छौ भने, तिमीहरू सबैभन्दा राम्रा नर्तकहरू हुनेछौ… यदि तिमीहरू ठीक छौ भने, तिमीहरू खुसी नर्तक हुनेछौ ।

यसको अर्थ, भाइ, खुशीले नाच । मेरो चालहरू अद्भुत छन् ।

भाइ, तिमीले जित्नेछौ ! म कसम खान्छु… रमाइलोसँग नाचौं ।

मेरो लागि एउटा मार्मिक नाच छ, मेरो माया…

मसँग प्रशस्त पैसा छ, सबै रमाइलो छ !

मसँग पैसा छ, तर भगवानको कसम, मेरो नृत्य अद्भुत छ ।

मेरो नृत्य प्रेमले भरिएको अद्भुत छ ।

उनको नाम सुभा हो, उनको सुन्दरता भाग्यको उपहार हो ।

अगाडि बढ, मलाई तिम्रो हात समात्न देऊ ।

जब म तिमीलाई घुमाउँछु, तिम्रो सम्पूर्ण शरीर हल्लिन्छ ।

मलाई एउटा फ्रान्सेली नृत्य देखाऊ

अलि बढी ऊर्जा लगाऊ, मेरो एउटा सिंगो शैली छ।

यो हाम्रो काम हो, हामीलाई यो राम्रोसँग थाहा छ ।

उनी सधैं संलग्न हुन्छिन्, र त्यो मेरो मनपर्ने हो ।

मीठो मन, मीठो नाच

मलाई अर्को राउन्ड देऊ

कारलाई बासमा नाचौं

मलाई अर्को नाचको लागि सोधौं

सडक नृत्य – सात होइन, आठ होइन

मसँग धेरै पैसा छ, यो सबै रमाइलो छ ।

मसँग धेरै पैसा छ, तर जे होस्, नाच अद्भुत छ ।

गायक फ्लिपर्चीको बारेमा जान्नुहोस्

फ्लिपाराची, जसको वास्तविक नाम हुसम असीम हो, अरब संसारमा हिप हप संगीतको एक प्रमुख व्यक्तित्व हुन् ।

“गीतलाई भारतको नम्बर एक ट्रयाक बनाउनु भएकोमा धन्यवाद । लभ यु इन्डिया’ फ्लिपर्चीले डिसेम्बर ९ मा इन्स्टाग्राम स्टोरीमा भने ।

लास्ट एफएम वेबसाइटका अनुसार, फ्लिपाराचीले १२ वर्षको उमेरमा गाउन थालेका थिए ।

वेबसाइटले फ्लिपाराचीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “मैले हिपहपको वास्तविक स्वाद सन् १९८८ मा पाएँ । मैले सन् २००३ मा आफ्नै संगीत बनाउन थालें । मेरो दिमागमा आएका र राम्रो अर्थ लाग्ने कुनै पनि शब्दहरू, मैले ती प्रयोग गर्न थालें ।’

लास्ट एफएम वेबसाइटमा लेखिएको छ कि सन् २००८ मा फ्लिपाराचीले डीजे आउटललाई भेटे र दुवैले सँगै काम गर्न थाले ।

शाश्वत सचदेव फिल्म ‘धुरन्धर’ का संगीत निर्देशक हुन् । फिल्मका धेरै गीत, ट्रेलर र दृश्यहरू समाचारमा छन् ।

संगीतकार रोशनको सन् १९६० मा आएको फिल्म ‘बरसात की रात’ को कव्वाली पनि धुरन्धर फिल्ममा प्रयोग गरिएको छ ।

साहिर लुधियानवीले लेखेको कव्वाली ‘ना तो कारवाँ की तलाश है…’ लाई रिमिक्स गरी धुरन्धर फिल्ममा प्रयोग गरिएको छ ।

इन्ट्री गीतको भयंकर चर्चा

यो पहिलो पटक होइन जब कुनै अभिनेताले आफ्नो सुरुवाती गीतबाट ध्यान खिचेको छ ।

यसअघि, बबी देओलको फिल्म “एनिमल’ को पहिलो गीत “जमाल कुडु’ पनि भाइरल भएको थियो । यो फिल्ममा प्रयोग गरिएको फारसी गीत थियो ।

यस गीतमा बबी देओलको एन्ट्री र डान्स स्टेप्सले उनी हिट भए । आदित्य धरको फिल्मले बक्स अफिसमा करोडौं कमाई गरिरहेको छ ।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्शका अनुसार ‘धुरन्धर’ ले आफ्नो पहिलो चार दिनमा १३० करोड भारुभन्दा बढी कमाएको छ । फिल्ममा रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, माधवन र संजय दत्तले अभिनय गरेका छन् ।

बीबीसीबाट ।

अक्षय खन्ना धुरन्धर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित