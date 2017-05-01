बलिउड हल्लाइरहेको ‘धुरन्धर’ को अरबी गीत : के हो यसको भित्री कथा ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म 'धुरन्धर' मा अक्षय खन्नाले रहमान डकैतको भूमिका निभाएका छन् र उनको एन्ट्री गीत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।
- 'धुरन्धर' ले पहिलो चार दिनमा १३० करोड भारुभन्दा बढी कमाएको छ र रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना लगायत कलाकार छन्।
- गीत 'धुरन्धर' मा प्रयोग भएको अरबी गीत फ्लिपाराचीले लेखेका हुन् र यो गीतको स्टेपहरू सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा फिल्म “धुरन्धर’ को बारेमा धेरै छलफल भएको छ । तर अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा भएको पात्र अक्षय खन्नाको चरित्र हो, “रहमान डकैत ।’
खन्नाले विगतमा धेरै चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन्, जहाँ उनको अभिनय कौशलको अत्यधिक प्रशंसा गरिएको छ । चाहे त्यो “छावा’ मा औरंगजेबको भूमिका होस् वा “दृश्यम २’ मा आईजी तरुण अहलावतको भूमिका होस् ।
तर यसपटक, अक्षय खन्नाको साथमा रहमान डकैतको भूमिकामा, फिल्मको एक दृश्यमा बलुच नेतासँगको भेटघाटको क्रममा उनको एन्ट्री गीतको पनि धेरै चर्चा भइरहेको छ ।
सायना नेहवाल होस् वा आम जनता… यो गीतका फ्यानले यससँग सम्बन्धित स्टेपहरू गरिरहेका छन् र गीतमा रिलहरू बनाइरहेका छन् ।
यो गीत ‘धुरन्धर’ फिल्ममा त्यतिबेला आउँछ जब खलनायक रहमान डकैतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका अक्षय खन्ना पार्टीमा भाग लिन जान्छन् ।
अक्षय गीतको धुन र शब्दमा नाचिरहेको देखिन्छ । धेरै मानिसले सामाजिक सञ्जालमा यो दृश्यको रिल सेयर गरिरहेका छन्, र धुनमा रिल पनि सिर्जना गरिरहेका छन् ।
यद्यपि यो गीत हाल ‘धुरन्धर’ फिल्मका कारण चर्चामा छ, यो एक वर्ष पुरानो हो । यो जुन २०२४ मा फ्लिपार्चीको युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिएको थियो ।
यो गीत फ्लिपर्चीले लेखेका हुन् र डीजे आउटलले मिक्स गरेका हुन् ।
पहिले, यस गीतको शब्दहरूको समान अनुवाद पढ्नुहोस् । ध्यान दिनुहोस् कि यो शाब्दिक अनुवाद होइन । गीतको मुड पार्टीमा रमाइलो गर्ने बारेमा हो ।
यो अरबी गीत हो र यसको उच्चारण बहराइनी हो ।
गीतका शब्दहरू यस प्रकार छन् :
यदि तिमीहरू दुई जना छौ भने, तिमीहरू सबैभन्दा राम्रा नर्तकहरू हुनेछौ… यदि तिमीहरू ठीक छौ भने, तिमीहरू खुसी नर्तक हुनेछौ ।
यसको अर्थ, भाइ, खुशीले नाच । मेरो चालहरू अद्भुत छन् ।
भाइ, तिमीले जित्नेछौ ! म कसम खान्छु… रमाइलोसँग नाचौं ।
मेरो लागि एउटा मार्मिक नाच छ, मेरो माया…
मसँग प्रशस्त पैसा छ, सबै रमाइलो छ !
मसँग पैसा छ, तर भगवानको कसम, मेरो नृत्य अद्भुत छ ।
मेरो नृत्य प्रेमले भरिएको अद्भुत छ ।
उनको नाम सुभा हो, उनको सुन्दरता भाग्यको उपहार हो ।
अगाडि बढ, मलाई तिम्रो हात समात्न देऊ ।
जब म तिमीलाई घुमाउँछु, तिम्रो सम्पूर्ण शरीर हल्लिन्छ ।
मलाई एउटा फ्रान्सेली नृत्य देखाऊ
अलि बढी ऊर्जा लगाऊ, मेरो एउटा सिंगो शैली छ।
यो हाम्रो काम हो, हामीलाई यो राम्रोसँग थाहा छ ।
उनी सधैं संलग्न हुन्छिन्, र त्यो मेरो मनपर्ने हो ।
मीठो मन, मीठो नाच
मलाई अर्को राउन्ड देऊ
कारलाई बासमा नाचौं
मलाई अर्को नाचको लागि सोधौं
सडक नृत्य – सात होइन, आठ होइन
मसँग धेरै पैसा छ, यो सबै रमाइलो छ ।
मसँग धेरै पैसा छ, तर जे होस्, नाच अद्भुत छ ।
गायक फ्लिपर्चीको बारेमा जान्नुहोस्
फ्लिपाराची, जसको वास्तविक नाम हुसम असीम हो, अरब संसारमा हिप हप संगीतको एक प्रमुख व्यक्तित्व हुन् ।
“गीतलाई भारतको नम्बर एक ट्रयाक बनाउनु भएकोमा धन्यवाद । लभ यु इन्डिया’ फ्लिपर्चीले डिसेम्बर ९ मा इन्स्टाग्राम स्टोरीमा भने ।
लास्ट एफएम वेबसाइटका अनुसार, फ्लिपाराचीले १२ वर्षको उमेरमा गाउन थालेका थिए ।
वेबसाइटले फ्लिपाराचीलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “मैले हिपहपको वास्तविक स्वाद सन् १९८८ मा पाएँ । मैले सन् २००३ मा आफ्नै संगीत बनाउन थालें । मेरो दिमागमा आएका र राम्रो अर्थ लाग्ने कुनै पनि शब्दहरू, मैले ती प्रयोग गर्न थालें ।’
लास्ट एफएम वेबसाइटमा लेखिएको छ कि सन् २००८ मा फ्लिपाराचीले डीजे आउटललाई भेटे र दुवैले सँगै काम गर्न थाले ।
शाश्वत सचदेव फिल्म ‘धुरन्धर’ का संगीत निर्देशक हुन् । फिल्मका धेरै गीत, ट्रेलर र दृश्यहरू समाचारमा छन् ।
संगीतकार रोशनको सन् १९६० मा आएको फिल्म ‘बरसात की रात’ को कव्वाली पनि धुरन्धर फिल्ममा प्रयोग गरिएको छ ।
साहिर लुधियानवीले लेखेको कव्वाली ‘ना तो कारवाँ की तलाश है…’ लाई रिमिक्स गरी धुरन्धर फिल्ममा प्रयोग गरिएको छ ।
इन्ट्री गीतको भयंकर चर्चा
यो पहिलो पटक होइन जब कुनै अभिनेताले आफ्नो सुरुवाती गीतबाट ध्यान खिचेको छ ।
यसअघि, बबी देओलको फिल्म “एनिमल’ को पहिलो गीत “जमाल कुडु’ पनि भाइरल भएको थियो । यो फिल्ममा प्रयोग गरिएको फारसी गीत थियो ।
यस गीतमा बबी देओलको एन्ट्री र डान्स स्टेप्सले उनी हिट भए । आदित्य धरको फिल्मले बक्स अफिसमा करोडौं कमाई गरिरहेको छ ।
फिल्म समीक्षक तरण आदर्शका अनुसार ‘धुरन्धर’ ले आफ्नो पहिलो चार दिनमा १३० करोड भारुभन्दा बढी कमाएको छ । फिल्ममा रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, माधवन र संजय दत्तले अभिनय गरेका छन् ।
बीबीसीबाट ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4