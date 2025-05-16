+
एमाले महाधिवेशन : भोट हाल्न एकै व्यक्तिलाई ९ मिनेटदेखि २ घण्टासम्म समय

नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान जारी छ । एमालेको ११औं महाधिवेशनअन्तर्गत आज पाँचौं दिन हो । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भएको मतदानमा ५ बजेर २ मिनेटसम्म ८०२ मत खसिसकेको निर्वाचन आयोगका सानुराजा पोखरेलले जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १७:२१
पुस २, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान जारी छ । एमालेको ११औं महाधिवेशनअन्तर्गत आज पाँचौं दिन हो । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा भएको मतदानमा ५ बजेर २ मिनेटसम्म ८०२ मत खसिसकेको निर्वाचन आयोगका सदस्य सानुराजा पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले मतदान गर्न छिटोमा ९ मिनेटदेखि २ घण्टा ४ मिनेटसम्म लगाएर समय लगाएको उनले जानकारी गराए ।

‘मतदान छिटोमा ९ मिनेट र ढिलोमा २ घण्टा ४ मिनेटसम्म लगाएर गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मतदाताले ३५ मिनेट मतदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अनुमान थियो । सबैलाई प्राविधिक ज्ञान नभएकोले ढिलाइ भएको छ ।
आज रातभर मतदान चल्नेछ ।’

उनले मतदानका लागि लाइनमा उभिनेले ८ बजेभित्र टोकन लिएर मतदान स्थलमा प्रवेश गरिसक्नुपर्ने पनि बताए । एमालेमा दुई हजार २ सय ६३ जना मतदाता (प्रतिनिधि) छन् । एमालेमा केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल नयाँ नेतृत्वका लागि प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।

एमाले महाधिवेशन
